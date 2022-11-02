«Создать невозможные условия» – Ищенко призвал отложить на потом разговоры об «одном народе»

Новости Украины

Войска ВФУ разбегутся по домам, как только на Украине сложатся невыносимые для существования условия, потому что станет очевидно, что, кроме ничего не решающих «перемог», варианта победы над Россией для скорейшего изменения ситуации – им всё равно не светит, поскольку потенциалы несовместимы.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что на самом деле – мы (украинцы и русские – ред.) давно не один народ. То есть на Украине остались люди, которые с нами один народ, но их очень мало. А большинство… Невозможно собрать среди единого народа миллионную армию, которая отправится на фронт защищать независимость от нас, другой причины у них воевать нет. Причём надо учитывать, что у каждого, кто воюет, есть жёны, дети, родители, и они поддерживают воюющих. В основном все поддерживают. Очень мало случаев, когда родственники отрекаются от человека, потому что он пошёл воевать с Россией. В основном – молодец, герой, защитник наш», – рассказал Ищенко.

По его мнению, если Москва хочет избежать больших жертв среди мирного населения и личного состава российской армии, необходимо спровоцировать полномасштабную гуманитарную катастрофу на Украине.

«Мы много чего не делаем для того, чтобы создать невозможные условия. Нет необходимости людей убивать прямо в их квартирах и разрушать жилой фонд. Для того, чтобы создать невозможные условия, создать гуманитарную катастрофу – это когда нет света, воды, канализации, невозможно никуда убежать, потому что всё передвижение закрыто мосты разрушены, железная дорога не работает. После этого у людей возникает вопрос – мы дальше воюем или пора прекращать? Даже если говорят – мы воюем дальше, то у них резко снижается возможность мобилизации в армию, то есть пополнение потерь, потому что попробуй пойди налови выживающих в подвалах, таскающих воду на 30-й этаж без лифта. Это во-первых. Во-вторых, у армии снижается мотивация, потому что дома-то очень плохо, надо своих спасать, а понятно, что до Москвы не дойдёшь. То есть, когда у тебя есть решение – мы сейчас разгромим жестокого врага, и у нас всё будет хорошо, это одно. Но у них такого решения нет, они это прекрасно понимают, они могут надеяться отбить Херсон, продвинуться на 10 километров вглубь территории. Но они не могут рассчитывать на победу над Россией, потому что потенциалы несовместимы, они это прекрасно понимают», – отметил он.

«Тогда у армии падает мотивация, возникает больше возможностей с меньшими жертвами со стороны собственной армии завершить этот конфликт», – объяснил политолог.