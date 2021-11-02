Создатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош получил высокую должность при Зеленском

02.11.2021 14:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Основатель запрещенного в РФ «Правого сектора», а ныне главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сам Ярош сообщил на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!» – написал националист.

Ярош опубликовал фото обложки удостоверения советника и снимок, на котором его обнимает главком ВСУ Валерий Залужный.

Комментируя назначение, российский политолог Сергей Марков напомнил, как ранее Залужный делал заявление о том, что мечтает, чтобы его танки поехали по Красной площади в Москве.

«Ярош – известнейший фашист и военный преступник, на совести которого сотни, а, возможно, и тысячи убитых и замученных людей в 2014 году, когда Ярош был руководителем фашистского «Правого Сектора». Вывод из этой новости простой, киевский режим является угрозой для России, он реализует политику государственного терроризма и активным использованием фашистских боевиков. Ликвидация этого режима – долг для прогрессивной части человечества», – написал Марков в своём Telegram-канале.

В свою очередь депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил, как «адекватные украинцы» горячо поддерживали Владимира Зеленского.

«За доброго клоуна, обещавшего сделать всё для прекращения войны в Донбассе. Как он играл в сериале Голобородько! Не только простые обыватели поверили, что это будет самый лучший и миролюбивый лидер нации – Зеленского поддержали многие политики, бизнесмены, лидеры общественного мнения и медиаэксперты. И не только на Украине», – написал Бердичевский на своей странице в соцсети. – А 25% проголосовало за кровавого клоуна и убийцу Порошенко. Я вам говорил – «не ходите голосовать»? Вообще не ходите, просто останетесь дома, не показывайте явку, вас что, гнали на избирательный участок? Нет, вам нужно было пойти и выбрать из двух кусков дерьма самое мерзкое», – напомнил депутат жителям Украины.