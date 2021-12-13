Создатели гибридной «новой правды»

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Новости Украины

Международный форум с громким названием «Борьба за людей в условиях гибридной войны» провели в Харькове упоротые деятели, которым собственно проблемы людей глубоко до лампады. Да и некоторых из участников можно назвать людьми с большой натяжкой.

Вдуматься только: борцами за неких абстрактных людей «в условиях гибридной войны» выступают разжигатели и выгодополучатели этой войны. То есть ее провокаторы, ее акторы, ее технологи, ее пропагандисты.

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Этот форум было бы справедливее назвать как-то на манер: «Покушение на мозги людей в исполнении городских сумасшедших». Чего стоит хотя бы тот факт, что одним из модераторов многочасового мозгоклюйского марафона была экзальтированная майданщица Наталья Зубарь, автор известного в узких и недалеких кругах дешевого видеоблога «Совок долбаный». На мероприятии она была заявлена как глава правления Информационного центра «Майдан Мониторинг».

«Ветеран гибридных фронтов» Наталия Зубарь.

Проходил этот шабаш под эгидой Фонда Конрада Аденауэра. Руководитель представительства этого фонда на Украине (в Харькове) Бригитта Трибель выступила на открытии мероприятия. Она же должна была оценить и грантососное рвение организаторов и прочих участников.

Выступающие пугали друг друга Путиным, российским вторжением, а также Петровым и Бошировым, Добкиным, Шарием и антивакцинаторами – все они, по мнению ораторов, координируются Россией.

В принципе, цели и задачи деятельности Фонда Конрада Аденауэра на постсоветском пространстве понятны. Тем более понятна готовность местных пустомель освоить немецкие гранты. Но есть плохо скрываемое извращение в том, что Фонд, близкий к Христианско-демократическому союзу, выстраивает или поддерживает такой украинский контекст, в котором преобладающая часть участников охотно будет крутить дули и плевать в спину Ангеле Меркель.

Это тот самый контекст, в котором среднеарифметический свидомый изображает личную осведомленность и уверенность в том, что Меркель была завербована КГБ еще в такие-то годы, поэтому, дескать, она поддерживает «Северный поток 2»… Такие «эксперты», как правило, не следят за языком в украинских эфирах, а тем более в соцсетях. А вот на международном форуме в Харькове тема «Северного потока 2» как элемента гибридной войны, кажется, вовсе не звучала. Внезапно, да? Оказывается, даже самые упоротые нацики могут контролировать метлу, когда им дают присосаться к немецкому гранту.

Но здесь не очень понятен подход представителей Фонда Конрада Аденауэра. Ведь все равно общая направленность токсичных персонажей, выступавших на форуме, упирается в один сценарий, пусть и не озвучиваемый (это ведь не отменяет латентных желаний). Заработать то самое «вторжение», о котором из всех щелей кричит украинское информационное пространство. То есть замутить «маленькую победоносную войнушку» в Донбассе, дождаться ответных мер, но так, чтоб заграница помогла не выхватить больших люлей… Это вожделенная цель и попаболь гибридного национал-патриота: пусть вторгаются наконец, но слегка, ровно настолько, чтоб России — санкции, проблемы «Северному потоку 2», а нам — немного бабла за страдания…

Украинские организаторы форума первым делом вывалили в Ютубе многочасовую запись выступлений в английской озвучке. Чтоб отчитаться перед заказчиками гибридного шабаша. Украинского варианта в Ютубе от них, кажется, так и не дождались. Что говорит то ли о криворукости, то ли о хитрозадости модераторов.

Почти все выступающие «борцы за людей в условиях гибридной войны» соревновались друг с другом в слабоумии и отваге. Секция военных экспертов-генералов заслуживает особого разговора и отдельной публикации — для полноты диагноза этой украинской военщины…

Процитируем пока других ярких представителей этого гибридного паноптикума.

Александр Данилюк был известен как слуга всех господ, последняя высокая должность при Зеленском — секретарь СНБО. Сейчас он — руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам.

«Сбитый летчик» Данилюк.

Данилюк включает какое-то видео в качестве наглядного пособия. Но оно без звука. Ну и ладно — решил обойтись без видео. Наверное, «гибридная оборона», на которой специализируется теперь Данилюк, была прорвана невидимым врагом.

Эксперт говорит, что российская разведка наработала наибольшую за всю историю человечества практику подрывной деятельности и свержения режимов во всем мире… Экс-секретарь СНБО, возможно, хотел подмахнуть немецким господам из Фонда Конрада Аденауэра. И дал понять, что не подозревает о существовании такой страны как США, принизив бесспорные достижения американцев в свержении режимов.

Дальше вообще настало время офигительных историй. По версии Данилюка, Советский Союз сделал вид, что холодная война закончилась, и, как греки в истории с троянским конем, усыпил бдительность противника. Запад расслабился, а все русские агентурные сети получили широкие возможности работать дальше…

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко видит гибридную угрозу в призывах вернуться к традиционным практикам в семье, к возрождению религии. Ужас, конечно, — никто из присутствующих и не пытался спорить. Поэтому Левченко совсем разбушлатилась:

«Гендерная концепция русского мира основана на отрицании прав женщин».

Тут же и Данилюк вставил свои гибридные пять копеек. Дескать, гендерные проблемы в связи с насилием укровоинов в Донбассе (и иностранных военных на украинских учениях) обсуждаются российской пропагандой. И объясняет: лица, формирующие эти списки, не осуществляют тщательную проверку. То есть если перевести с гибридного на человеческий язык: преступников недостаточно тщательно отмазывают, тем самым давая информационные поводы врагу!

Нардеп Соломия Бобровская (фракция «Голос») вышла на связь из Рады и вещала о своих коллегах, «которые занимаются информационно-психологическими операциями. «Это направление является едва ли не более важным, чем военный фронт». Явно набивала себе и коллегам цену для дополнительных финансовых потоков. Но тут пропал звук. Вероятно, Путин в компании Петрова и Боширова контролировал трансляцию и регулировал звук. Или ревнивые коллеги замутили информационно-психологическую операцию.

Данилюк откровенно заскучал: куда я попал?! Зубарь нервно жала кнопки на пульте.

Бобровская заговорила о вариантах, прокачивающихся на Украине. Один из них:

«Юго-восток, Новороссия — это часть Российской империи, которая должна быть возвращена в лоно Российской империи».

Зубарь напряглась… Бобровская резюмировала, что застрельщиками Новороссии ей видится Партия Шария! Прогнозирует, что представители этой партии в Николаевском, Одесском и Харьковском советах — «будущие коллаборанты».

Напоследок Бобровская заявила: устала слышать о себе, что она нацистка. Ну, привыкать надо…

Модератор Наталья Зубарь, полуграмотная активистка майдана, долго рассуждала о том, как часто слово «хаос» встречается на сайте kremlin.ru. Дескать, побороть хаос — отправная точка для Путина. Зубарь напомнила миру, что из хаоса зарождается новая жизнь. Так что вам шах и мат, ватники.

Закончив выступление, Зубарь основательно поправила и подтянула штаны: то ли хаос подкрался незаметно, то ли новая жизнь напомнила о себе.

Нардеп Олег Дунда («Слуга народа») вещал об идентичности русского мира и гитлеровской Германии. Больному ублюдку следовало бы напомнить себе самому, о чем его власть скорбит 8 мая, а также — сколько раз он голосовал в Раде за различные постановления, направленные на глорификацию гитлеровских пособников и коллаборантов.

Кандидат политических наук Евгений Магда распинался об «использовании Россией исторической памяти в гибридных целях». Возмущался сериалом «Ликвидация»: дескать, в одесской истории «зашили» бандеровцев. Но вообще-то, по одной из версий, даже любимец свидомых Роман Шухевич в конце 40-х лечился в Одессе. Почему бы создателям художественного сериала не прописать бандеровское подполье в этом городе?

Политолог Магда: Путин всегда со мной…

А вот как политолог Магда выруливает в венгерском вопросе. Тот факт, что Украина, в том числе языковой политикой, сама обострила отношения с Венгрией, им рассматривается как элемент гибридной войны России! Я всё ждал, когда слабоумие и отвага Магды оформятся в логические заключения: мовные законы принимались тоже агентами влияния России, чтоб обострить отношения Украины с Венгрией. Но он не из тех, кто идет до конца. Этот тот тип украинца, которому более привычно срубить на полпути по-легкому и уйти в сторону… По версии Магды, за какие-то свои неудачи в Европе «венгерская власть отыгрывается на Украине», а Россия натравливает Венгрию! «В информационном поле на этом можно нарубать большое количество фейков».

Особенно озабочен Магда постоянными напоминаниями о роли украинских коллаборантов (а также их прибалтийских и польских коллег) в Холокосте:

«Тема антисемитизма в этих странах (Балтии) очень активно Россией поддерживается. Например, две книги достаточно противоречивые. Например, книга Руты Ваганайте (!) «Соседи» (!!) об участии литовцев в Холокосте была очень быстро переведена на русский язык.

Рута Ванагайте нервирует украинских свидомых.

Книжка американского историка польско-еврейского происхождения Яна Гросса «Свои» и «Золотая жатва» очень быстро была переведена на русский язык».

Магда, конечно же, удручающий неуч, как все рогули-политологи. Он не просто коверкает фамилию Руты Ванагайте. Он вообще не в курсе, кто из перечисленных им авторов что написал. Книга «Соседи» написана Яном Гроссом. Рута Ванагайте написала книгу «Свои. Путешествие с врагом».

Магда полностью расписывается в собственном невежестве. Перепутал? С кем не бывает. Особенно когда спешишь освоить бабки невзыскательного Фонда. Но упомянутые им книги — нисколько не противоречивые, а предельно внятные. Хорошие книги, надо брать. А еще у Гросса есть книга «Страх…» о погроме еврейского населения польскими антисемитами в 1946 году в Кельце.

Единомышленники Магды в Польше.

Магда требует поменьше обращать внимание на напоминания о преступлениях украинских коллаборационистов (в том числе о волынской резне), а пользоваться «украинскими нарративами».

Этот многочасовой форум дает исчерпывающее представление о том, какая гибридная «правда» будет насаждаться властью с помощью такого вот обслуживающего персонала.



Ян Томаш Гросс мешает Магде.