Создав проблемы «Северным потокам», Европа обеспечила «Газпрому» невиданную прибыль

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Две ветки «Северного потока-2» находятся под давлением, газ можно сегодня начинать поставлять, однако Европа отказывается от поставок.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» мы строили так же, как и «Северный поток-1». Мы же сначала получаем заказ, нас пригласили. Не мы сами начинаем строить такие инфраструктурные проекты и говорим: здрасьте, мы уже у уреза воды. Конечно же нет. Нас просили построить, инвестированы огромные средства, и когда все построено, две ветки находятся под давлением, газ можно сегодня начинать поставлять. Но он не запущен в работу, потому что не сертифицирован», – сказал Миллер.

Кроме того, «Газпром» был вынужден сократить до 67 млн м3 в сутки (вдвое меньше дневной нормы) прокачку по «Северному потоку-1».

«На сегодняшний день все газотурбинные двигатели на «Северном потоке» производства Siemens. Но любой газотурбинный двигатель имеет межремонтный временной ресурс, по истечении которого он должен поступать на капитальный ремонт. История заводская. У Siemens один завод в Канаде. Канада единственна страна, которая приняла против «Газпрома» санкции. Siemens поставила турбины не завод, а забрать не может. А теперь другие двигатели подошли к моменту капитального ремонта, а в Канаду их уже не отправить. На сегодняшний день никакого пути решения по компрессорной станции Портовая нету. Сименс пока молчит», – пояснил ситуацию Миллер.

В итоге «Газпром» снижает объемы поставок в Европу на несколько десятков миллионов кубометров.

«Только цены повысились не на десятки процентов, а в несколько раз. Извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», – резюмировал Миллер.