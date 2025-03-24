Создаваемый курортный кластер Крым-Приазовье ждёт инвестиционный бум

Морское транспортное сообщение и строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря в перспективе открывают новые точки вложения инвестиционного капитала.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я верю в то, что в ближайшие годы всё наладится, и развитию морского сообщения в перспективе будет дан толчок. Это же в принципе не так давно всё было, ходили паромы и в Евпаторию, и в Севастополь. Мы сегодня тоже очень много говорим о том, чтобы внутри городов сделать такие маршруты, как морской трамвайчик, чтобы гости могли перемещаться, и города по морю соединить. Есть проекты сделать причалы, плюс соединить все наши порты – Ялту, Севастополь, Евпаторию. Проекты есть, инвесторы есть. Сейчас мне сложно сказать о времени, как будут реализованы проекты. Если говорить о порте Евпатории и порте Ялты и вообще наших портов, то концепция развития наших портов существует – и уже не просто на бумаге», – отметил он.

По словам парламентария, инвесторам предлагают развивать Азовское побережье.