«Создавать санитарную зону на территории Украины» – Путин об обстрелах Белгородчины

Владимир Гладков .  
13.06.2023 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 250
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проникновения ДРГ из Украины на территории «старой» России будут решены укреплением границ, однако проблема обстрелов Белгородской области на данный момент остаётся.

Об этом в ходе встречи с российскими военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проникновения ДРГ из Украины на территории «старой» России будут решены укреплением границ, однако проблема...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать своё население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наёмники, и польская речь уже звучит на нашей территории?», – прозвучал вопрос.

Президент ответил, что поляки уже несут потери.

«Польские наёмники там действительно воюют и несут большие потери, они, правда, их скрывают, но потери серьёзные. Жаль, что они скрывают, и перед своим населением тоже, там идёт вербовка наёмников прямо в Польше и в других странах, они несут потери», – сказал Путин.

По поводу рейда в Белгородскую область он подтвердил, что его целью было отвлечение сил РФ от основных направлений фронта.

«Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех территорий, которые являются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Конечно, нужно укреплять границу, и процесс этот идёт достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена», – заверил президент.

Однако он добавил, что возможность обстреливать территорию РФ из Украины остаётся.

«Здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что «прилётов» не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем рассмотреть вопрос (я это говорю очень аккуратно) на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе», – сказал он.

«А в целом Белгородская область, никого там нет, там сейчас пограничники работают и вооружённые силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. В принципе, можно бы было предположить, что противник будет вести себя таким образом, и можно было бы лучше подготовиться. Но это проблема будет решена – или так, или так, как я сказал», – заявил Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть