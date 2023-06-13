«Создавать санитарную зону на территории Украины» – Путин об обстрелах Белгородчины

Проникновения ДРГ из Украины на территории «старой» России будут решены укреплением границ, однако проблема обстрелов Белгородской области на данный момент остаётся.

Об этом в ходе встречи с российскими военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать своё население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наёмники, и польская речь уже звучит на нашей территории?», – прозвучал вопрос.

Президент ответил, что поляки уже несут потери.

«Польские наёмники там действительно воюют и несут большие потери, они, правда, их скрывают, но потери серьёзные. Жаль, что они скрывают, и перед своим населением тоже, там идёт вербовка наёмников прямо в Польше и в других странах, они несут потери», – сказал Путин.

По поводу рейда в Белгородскую область он подтвердил, что его целью было отвлечение сил РФ от основных направлений фронта.

«Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех территорий, которые являются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Конечно, нужно укреплять границу, и процесс этот идёт достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена», – заверил президент.

Однако он добавил, что возможность обстреливать территорию РФ из Украины остаётся.

«Здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что «прилётов» не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем рассмотреть вопрос (я это говорю очень аккуратно) на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе», – сказал он.

«А в целом Белгородская область, никого там нет, там сейчас пограничники работают и вооружённые силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. В принципе, можно бы было предположить, что противник будет вести себя таким образом, и можно было бы лучше подготовиться. Но это проблема будет решена – или так, или так, как я сказал», – заявил Путин.