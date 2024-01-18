Сожалеем: Украину ждёт судьба Афганистана – МИД РФ

Владимир Гладков.  
18.01.2024 20:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Показательно, что риторика западных стран изменилась с обещаний поддерживать Украину столько, сколько придётся, на столько, сколько это будет возможно делать.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Показательно, что риторика западных стран изменилась с обещаний поддерживать Украину столько, сколько придётся, на...

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«Они будут поддерживать Киев, раньше говорили – столько, сколько придётся, сейчас уже говорят – столько, сколько возможно. Это уже такой нюанс, отражающий лёгкое изменение в оценке ситуации. Ради Бога, это их дело. Но где был раньше похожий разворот событий? Афганистан. 20 лет там американцы были – это столько, сколько потребовалось им, или столько, сколько было возможно? Чего они там добились?

Или тот же Ирак, Ливия, любые страны, в которых США и их сателлиты устраивали свои авантюры. Просто пробегитесь, где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это всё затевалось?», – сказал министр.

Он призвал украинцев крепко задуматься.

«И Украину, к сожалению, ждёт такая же судьба. Потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», – заключил Лавров.

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