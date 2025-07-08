Сожгли склад «Старлинков» для ВСУ и готовили похищение Чичваркина, – в Лондоне поймали «агентов ЧВК «Вагнера»

Михаил Рябов.  
08.07.2025 15:50
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина


Полиция Лондона сегодня отрапортовала об осуждении трех мужчин по обвинению в поджоге промзоны – объектов, связанных с военными поставками на Украину. Диверсия, якобы, совершалась по заказу ЧВК «Вагнера», сообщает SkyNews.

В результате пожара на предприятии, которое занималось поставкой StarLink бандеровцам, ущерб составил около 1 млн фунтов стерлингов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полиция Лондона сегодня отрапортовала об осуждении трех мужчин по обвинению в поджоге промзоны –...

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«23-летний Нии Коджо Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниус Асмена отвергли обвинение в поджоге с отягчающими обстоятельствами, но были признаны виновными присяжными в Олд-Бейли», – говорится в сообщении.

Британцы сообщают еще одну курьезную подробность – якобы, осужденные готовили похищение беглого либерала-иноагента Евгения Чичваркина.

«Планировали новые поджоги — ресторана и винного магазина в Мейфэре, а также похищение их владельца, мультимиллионера и российского диссидента».

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