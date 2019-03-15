Сожрите друг друга: Боевики АТО обвинили Тимошенко в подкупе

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пытается имитировать поддержку со стороны участников АТО – т.н. «киборгов» – путем подкупа. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил участник АТО Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подкуп избирателей со стороны Юлии Владимировны происходит не только в каком-то одном городе Украины. Это такие люди, которые ездят насчет поддержки. Это имитация поддержки Юлии Владимировны со стороны военнослужащих, участников боевых действий, что не соответствует действительности.

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Это присутствие людей в форме на этих мероприятиях, вроде как они поддерживают её действия, её новый курс. Вследствие этого – искривление восприятия людьми в плане поддержки Юлии Владимировны участниками боевых действий.

Имитация того, что наши «киборги», АТОшники и военнослужащие поддерживают, – не соответствует действительности, по крайней мере, среди тех военнослужащих, о которых знаю я, я не слышал такого, поддержки этого кандидата на должность главнокомандующего нашей страны.

А показывают всей Украине, как вроде бы военные ходят, поддерживают», – сказал Алексей Гетьман.

«Есть многие вещи, которые для нас стали святыми. Это «киборг», звание АТОшника. Разные люди бывает, плохие. Но вот так делать, такие картинки, что АТОшники поддерживают… я не знаю, как она это будет объяснять. Что будет рассказывать. Вот такого мы хотим получить главнокомандующего», – отметил он.

«Я ездил. Со всех регионов были люди, платили деньги. Мне просто стало интересно, как идет подкуп. Те деньги, что нам платили, я их перечислю в фонд Армии SOS, вот они», – сказал один из присутствующих на пресс-конференции «побратимов» Гетьмана.