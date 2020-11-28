Сожрите друг друга: Бывшего героя АТО Семена Семенченко травят на канале Порошенко

28.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

На принадлежащем Петру Порошенко украинском «5 канале» вышло разоблачение бывшего комбата националистического батальона «Донбасс» Семена Семенченко, из которого в 2014 году киевская пропаганда лепила образ героя, сражающегося против «сепаратистов».

Теперь же медиа-обслуга Порошенко сообщает, что Семенченко имеет отзывы как о «никудышном бойце, который боится оружия и ничего тяжелее смартфона в руках не держал», а также ряд других позорнейших фактов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо прочего, в передаче рассказывается, что первый командир батальона «Донбасс» Сергей Ерёмин опубликовал обращение, в котором рассказал правду про себя и Семена Семенченко. О дальнейшей судьбе Ерёмина неизвестно, кроме того что он выехал из Украины в США.

«Именно я в 2014 году создал группу, которая в последствие называлась «батальон Донбасс». В эту группу входил и Константин Гришин, он же Семен Семенченко. Появилась реальная угроза нашим семьям, в том числе и моей, так как я был на экранах телевизоров. Я был вынужден временно оставить свои функции в группе, чтобы увезти свою семью в Трускавец. Воспользовавшись моим отсутствием, Гришин, которому я поручил выполнять связь со СМИ и волонтерами, обманным путем перехватил инициативу и взял командование группой на себя.

Он себя зарекомендовал, как никудышный боец, который боится оружия и ничего тяжелее и страшнее смартфона в руках не держал. По моему возвращению он пытался организовать мою ликвидацию, в результате этого я получил ранение и был вынужден лечиться», – рассказывал Ерёмин.

Скандальные разоблачения и обвинения в адрес Семена Семенченко начались еще в октябре 2014 года. С тех пор многие эксперты изучали его биографию – погашенные судимости, долги, «пророссийскую политическую деятельность».

В 2018 году были опубликованы факты о смене фамилии, отсутствии высшего образования, подделке военных документов. Однако, отмечают авторы сюжета, «миф о Семенченко как о легендарном командире батальона «Донбасс» продолжает жить и позволяет ему до сих пор появляться в публичном пространстве Украины».

Сюжет про Семенченко на «5 канале» – это месть владельца Порошенко, которого регулярно критикует экс-боевик АТО, обвиняя в предательстве идеалов Евромайдана, воровстве, обмане националистического электората и зарабатывании денег на коррупционных схемах в армии. Выход передачи доказывает мелочный и мстительный характер Порошенко, а также его болезненную реакцию на данные, озвучиваемые Семенченко.