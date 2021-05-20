Сожрите друг друга: Два известных либерала идут на выборы по одному округу

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Два известных российских либерала: Илья Яшин и Владимир Рыжков, – одновременно выдвинули свои кандидатуры на довыборах в Мосгордуму по 37-му избирательному округу.

О своем намерении Яшин, который пока является председателем Совета депутатов Красносельского района Москвы, сообщил в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему именно московский парламент, а не Госдума? Дело в том, что я действительно хочу работать в Мосгордуме и последовательно иду к этой цели. В моем багаже — четыре года работы на муниципальном уровне. Я хорошо понимаю, как работает городская система, и какие законы нужны, чтобы сделать жизнь людей лучше. Я уверен, что смогу реализовать свои знания и опыт в столичном парламенте, чтобы приносить вам пользу», – написал Яшин.

Что касается Красносельского района, то, по мнению Яшина, от его ухода он «только выиграет», поскольку в случае своего избрания по Гагаринскому району он «заодно» представит и интересы Красносельского.

Тем не менее, подписчики Яшина оказались обескуражены тем, что по одному округу выдвигаются сразу два либерала. Они боятся, что голоса «лучшей части общества» теперь разделятся, и победит кандидат от «Единой России».

В ответ Яшин намекнул, что Рыжков является ставленником мэрии Москвы, что с точки зрения либералов, плохо. На «Эхе Москвы» провели голосования и выяснили, что Яшина поддерживает 60% их специфической аудитории, а Рыжкова – 40%. Сам Рыжков, который также отказался от выдвижения в Госдуму ради Москвы, ситуацию не комментирует.

Зато ее прокомментировал главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

«Давайте мы дождемся регистрации одного и другого. Им обоим нужно собирать подписи. Но, безусловно, это вызывает легкое недоумение, поскольку, мне кажется, этот тот округ, где есть возможность победить у оппонентов Собянина», – сказал Венедиктов.

Он напомнил, что в 2019 году Рыжков безуспешно боролся за регистрацию Яшина на выборах в Мосгордуму.

«В политике благодарности не существует, это понятно. А кому-то нужно разорвать электорат, чтобы этот округ вернулся в «Единую Россию», – добавил Венедиктов.