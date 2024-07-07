Сожрите друг друга: Корчинский объявил Шмыгаля пособником ВКС РФ

Вадим Москаленко.  
07.07.2024 00:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


В том, что у украинцев нет электричества, виноваты президент РФ Владимир Путин, российская армия, каждый русский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В том, что у украинцев нет электричества, виноваты президент РФ Владимир Путин, российская армия,...

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«Если вы меня видите, это значит, что у вас ненадолго включили электричество. А кто виноват, что электричество дают нам всё реже? Вы, конечно, скажите – Путин, Генштаб РФ, ВС РФ, их авиация и каждый московит отдельно. Да, и аминь. Но это только половина правды. Есть люди на Украине, которые виноваты не меньше.

Виноватым в перебоях с электричеством и в том, что у нас вообще всё может закончиться с генерацией электроэнергии и её передачей, является Шмыгаль. Шмыгаль лично саботирует восстановление наших энергетических мощностей и финансирование систем их защиты, и делает это уже полтора года.

Оказывается, до конца 2024 года на Украине должна была быть построена трёхуровневая система защиты наших энергетических объектов, ответственным за это был Кабмин и Генштаб ВСУ. Все эти работы давно остановлены, и Шмыгаль лично блокирует финансирование этих работ», – рассказал Корчинский.

«То есть это не только недееспособный орган – Кабмин Шмыгаля, это вредительский орган. Это можно расценивать как намеренное вредительство и диверсию, а не просто обычную бюрократию. Теперь вы знаете, кто вместе с Путиным разделяет ответственность за то, что нам так часто отключают свет», – возмущался нацист.

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