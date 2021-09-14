Сожрите друг друга: Массовка Порошенко вышла на митинг против Коломойского

14.09.2021 21:01 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Партия «ДемСокира», которую связывают с экс-президентом Петром Порошенко, провела акцию-перформанс «Лядский цирк бородатой бабушки» под зданием Верховного суда Украины.

В суде сегодня рассматривалось дело против «ПриватБанка» – бывшего детища Игоря Коломойского, национализированного во времена Порошенко. С ныне государственным банком судятся известные олигархи – братья Суркисы, их оффшорные компании хотят получить от «Привата» 350 миллионов долларов.

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При национализации банка в 2016 году НБУ признал Суркисов инсайдерами Приватбанка, и на этом основании их депозиты в общей сумме порядка 350 млн. грн. были конвертированы в капитал банка, т.е. конфискованы. Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами, что даст им возможность требовать возращения этих средств.

«Порохоботы» – участники митинга – считают, что Суркисы действуют в связке с Коломойским, который до сих пор не может простить потери «Приватбанка» и теперь пытается через суд выбить у государства крупную сумму.

Установив у здания суда «цирковую арену», участники массовки провели перформанс. Перед собравшимися выступили артисты, а всем присутствовавшим раздавали попкорн и леденцы. Как заявляли организаторы, все это – лишь «прелюдия к тому, что будет происходить в стенах Верховного суда».

Это не первая такая акция – «ДемСокира» проводила несколько подобных мероприятий на протяжении последнего года. Как заявляют активисты, суд специально затягивает дело.

«Мы хотим, чтобы суды были прозрачные, чтобы там были телекамеры, активисты, чтобы мы могли видеть, как происходит весь процесс, и контролировать его не только извне, но и изнутри. Чтобы выполнялось действующее законодательство, потому что все, что происходит после принятия «антиколомойського» закона – это цирк. Все суды после этого должны были прекратиться, а они продолжаются. Продолжается лядский цирк. Все это выглядит отвратительно», – заявил лидер «ДемСокиры» Игорь Гудименко.

По его мнению, судьи действуют в интересах Суркисов и Коломойского, от которых они рассчитывают получить деньги за нужные им решения, т.е. за возвращение конфискованных депозитов Суркисам.

«Работа Коломойского сейчас выглядит, как работа жонглёра он жуонглирует своими людьми, он жонглирует судьями телеканалами, политиками. Некоторые судьи демонстрируют большую гибкость в работе с украинским законодательством, они пытаются как-то выкрутиться, проскользнуть между законами Украины, требованиями законодательства, подзаконными актами, уголовным кодексом. Им хочется немножко взять денег у Коломойского», – заявил Игорь Гудименко.