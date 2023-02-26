Сожрите друг друга: Медиа-порохоботы атакуют Зеленского

Вадим Москаленко.  
26.02.2023 02:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский раздраженно ответил на претензии о недостаточном противодействии России, которые в ходе пресс-конференции в Киеве озвучила журналистка принадлежащего Петру Порошенко «Пятого канала».

«Спасибо за возможность поставить вопрос «Пятому каналу», который ещё с апреля исключили из эфира, вместе с «Эспрессо» и «Прямым». Сейчас мы не имеем возможности полноценно вещать, как и наши коллеги, сотни медийщиков.

Но мой вопрос в том, что год назад в январе, когда США и НАТО предупреждали о полномасштабном вторжении русских, вы призывали украинцев сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации.

Жалеете ли вы об этом обращении, и признаёте ли персональную ответственность за то, что граждане не были надлежащим образом проинформированы о реальности угрозы?

Признаёте ли вы проблему в вашем окружении, которое преуменьшало угрозу? И какое наказание должен понести экс-глава СБУ и ваш друг детства Иван Баканов?» – спросила журналистка.

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Владимир Зеленский раздраженно ответил на претензии о недостаточном противодействии России, которые в ходе пресс-конференции...




«Коллега, остановитесь. Хватит вопросов», – перебил её модератор, и у журналистки отобрали микрофон.


Зеленский не стал отвечать по существу вопросов, принявшись разглагольствовать о своих достижениях.

«Спасибо за ваш доклад, очень приятно. Мне казалось, что я был здесь с 24 числа, никуда не делся. Важно, что мы не потеряли страну. Да, это благодаря народу Украины, и нашим Вооружённым силам. Но, наверное, немножко и благодаря мне.

Я не герой, но, вероятно, что-то сделал, если мы здесь, в деоккупированном Киеве. У нас есть оружие НАТО, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, типа «Минских соглашений», – намекнул Зеленский на роль Порошенко.

Затем Зеленского понесло.

«И очень хорошо, что, несмотря на обвинения, я, президент Украины, уничтожил русское присутствие в парламенте Украины, уничтожил русские телеканалы, уничтожил олигархов», – перечислил он свои «достижения».

Радиостанция «НВ» – рупор бизнес-партнера Порошенко Томаша Фиалы – вывела на следующий день в эфир некоего политического эксперта Николая Давидюка, который принялся нахваливать журналистку за озвученные претензии к Зеленскому.

«Если забрать политическую часть, где она задавала вопрос о каналах, то остальной вопрос очень честный и правдивый. И это то, что артикулирует значительная часть населения.

И Зеленский в этой агрессивной манере ответа, наоборот, подтвердил то, чего боялись», – сказал Давидюк в эфире «Радио НВ».

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