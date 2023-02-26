Сожрите друг друга: Медиа-порохоботы атакуют Зеленского

Владимир Зеленский раздраженно ответил на претензии о недостаточном противодействии России, которые в ходе пресс-конференции в Киеве озвучила журналистка принадлежащего Петру Порошенко «Пятого канала».

«Спасибо за возможность поставить вопрос «Пятому каналу», который ещё с апреля исключили из эфира, вместе с «Эспрессо» и «Прямым». Сейчас мы не имеем возможности полноценно вещать, как и наши коллеги, сотни медийщиков.

Но мой вопрос в том, что год назад в январе, когда США и НАТО предупреждали о полномасштабном вторжении русских, вы призывали украинцев сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации.

Жалеете ли вы об этом обращении, и признаёте ли персональную ответственность за то, что граждане не были надлежащим образом проинформированы о реальности угрозы?

Признаёте ли вы проблему в вашем окружении, которое преуменьшало угрозу? И какое наказание должен понести экс-глава СБУ и ваш друг детства Иван Баканов?» – спросила журналистка.