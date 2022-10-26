Сожрите друг друга: Нацист Карась обвинил Чубарова в сотрудничестве с ФСБ

26.10.2022  15:32 (Мск), Загреб
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Основатель подшефной СБУ нацистской группировки С14 печально известный Евгений Карась обвинил главу запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Рефата Чубарова в тайном сотрудничестве с ФСБ.

Негодование украинского нациста вызвало выступление Чубарова в хорватском Загребе на первом парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы». Вожак меджлисовцев в очередной раз потребовал, чтобы в Конституции Украины появился «статус крымско-татарской автономии».

Основатель подшефной СБУ нацистской группировки С14 печально известный Евгений Карась обвинил главу запрещенного в...

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«Этот вопрос украинская держава не могла решить 23 года с момента провозглашения независимости и до оккупации Российской Федерацией Крыма. Имеется в виду вопрос правового статуса Крымской автономии, который внесен в нашу Конституцию Украины, и поэтому мы приближаемся к главной задаче – переформатирование статуса…  Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где чётко обозначить Крымскую автономию как автономию, которая создана по национально- территориальному признаку и является формой самоопределения крымско-татарского народа», – заключил Чубаров.

Запрещенный в России меджлис давно лоббирует вопрос создания в Крыму национально-территориальной автономии крымских татар. Против этого выступают украинские националисты, поскольку национальной автономии потребуют и другие народы присоединенных к Украине территорий во времена СССР.

И на этот раз спич Чубарова не остался незамеченным.

«Какой вершитель перемен.

В Крыму до последнего сотрудничал с ФСБ и пробовал сохранить коррупционные схемы и договорняки в 2014-ом.

Но погнали даже его.

Об этом татары неоднократно рассказывали.

Советуем пану Чубарову в Крыму для начале выселить всех, кто получил российские паспорта. И тихонечко работал на Путина, стучал в ФСБ все эти годы. Тогда про сепаратистские автономии в отношении Крымской области речь как-то сама сойдет на нет», – заявил Карась.

Следует признать, что опасения украинских нацистов не безосновательны – в 1991 году национальным съездом крымских татар – курултаем, была принята Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, главным пунктом которой является задача по «восстановлению национальной государственности» татар Крыма.

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