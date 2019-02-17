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17.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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Сожрите друг друга: Нацист Мосийчук набросился на бандеровку из США

Занявшая после Евромайдана пост главы Минздрава Украины американка Ульяна Супрун занимается сознательным уничтожением медицинской отрасли.

С такими разоблачениями бывших подельников по Евромайдану выступил экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что Всемирный банк выделил Украине, а конкретно Минздраву, кредитную линию на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и на онкологию? Это произошло в 2015 году.

Из них использовано из-за глупой политики Минздрава 52,8 млн., из них, вдумайтесь, 70% использовано на тренинги, семинары, приобретение флэшек, папочек, поздравлений с Днем медика и т.д.

Смерти людей от онкологии и от сердечно-сосудистых заболеваний на совести Супрун и «супрунят», которые её защищают, ведь страна заплатила ещё штраф – 2,9 млн. долларов за нецелесообразное использование денег и этот факт установлен», – заявил Мосийчук.

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