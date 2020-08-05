05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Сожрите друг друга: Нацисты Билецкого грызутся с нацистами Тягнибока


Члены партии Олега Тягнибока ВО «Свобода» – никакие не националисты, а популисты из тех, что стремятся попасть в депутатские кресла, но не спешат защищать самостийное государство с оружием в руках.

Об этом в эфире «4 канала» заявил главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ВО «Свобода», я не могу считать их боевыми братьями. Потому что не видел их на фронте и очень мало представителей «Свободы» я увидел в реальных действиях, когда они были необходимы.

Для меня это диссонанс – называть себя националистом и в тяжелое время не стать на защиту государства. Я знаю единицы свободовцев [принимавших участие в боевых действиях], их, к слову, уже нет в «Свободе». Часть из них перешли в «Национальный корпус» или служат в «Азове», но не в том количестве, которое могла бы представить большая политическая партия, существующая 15 лет», – заявил Тамарин.

«Свобода» в свое время полностью заняла Львовский городской совет, у них есть большие успехи на выборах, но они никак свою политическую власть не реализовывали – так, как предлагали и говорили», – добавил экстремист.


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