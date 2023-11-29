Сожрите друг друга: Новые подробности ненависти Зеленского и Залужного

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Владимир Зеленский так ненавидит главкома ВСУ Валерия Залужного, что проигнорировал настоятельные сигналы США о нежелательности конфликта в высшем руководстве Украины.

Об этом пишет в своем блоге оказавшийся недавно за решеткой депутат Верховной рады Александр Дубинский, передающий сообщения для публикации через своих адвокатов.

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«Зря приезжал Остин, требовавший не раздувать конфликт с главкомом, который обладает авторитетом у партнеров. Ненависть Зеленского оказалась сильнее логики и государственных интересов. По моему глубокому убеждению, именно ненависть Зеленского, ослепленного дешевым пафосом и авторитаризмом, в котором нет места другому мнению, особенно про тупик на фронте, когда он поет всем про границы 91 года, является причиной атаки на главкома ВСУ. Конечно, все списывают атаку на президентские рейтинги и амбиции Залужного (которые он не озвучивал) по причине поиска хоть какого-то рационального зерна в действиях Ермака-Зеленского. Но рациональных причин, тем более в условиях тяжелых боев на фронте, нет. Есть только безмерная гордыня одного человека, который считает всех остальных стадом, достойным только выполнять его прихоти и приказы. Ну, и желание списать на Залужного провал контрнаступления и потери украинской армии + провал мобилизации. Глупо. Узко. Недальновидно. Но, какие мыслители, такие и мысли. Страшно, что их действия все больше и больше угрожают стране», – пишет Дубинский.

Сведения о конфликте в верхушке Украины публикует сегодня и западное издание Economist. Оно пишет, что противоречия разгорелись с новой силой после статьи Залужного, где тот признал неудачу летнего наступления.

При этом, по данным издания, политики из окружения Зеленского винят генералов в неудачах по причине их старого советского образования.

Генералы в свою очередь обвиняют политиков в том, что те вмешиваются в военные дела и мешают им.

Всё соответствует поговорке о том, что у победы много отцов, и никто не хочет нести ответственность за нынешнее безвыходное положение Украины.

Издание также напоминает, что Залужный проходит по уголовному делу о потере Херсонской области, которую российские войска смогли взять практически без сопротивления ВСУ в начале СВО.

Залужному приходится выступать в прессе, чтобы обезопасить себя на случай попытки ареста. Последние соцопросы фиксируют, что доверие к Зеленскому среди украинцев резко упало, а рейтинг Залужного, напротив, растет.