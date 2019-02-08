08.02.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве разгорелся новый громкий скандал вокруг «телеведущего-расследователя» Дмитрия Гнапа, одного из основателей «Громадського ТВ», что, как известно, было одним из главных рупоров Евромайдана.

Гнап долгое время позиционировал себя как принципиального журналиста, ведущего расследования коррупционной деятельности чиновников. Для определенной части майданщиков он был звездой и авторитетом.

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Более того, Гнап клеймил позором и вчерашних подельников по Евромайдану. Так, в 2016 году он был среди тех, кто критиковал бывшего журналиста Сергея Лещенко, который стал депутатом Верховной Рады и вскоре приобрел квартиру площадью 200 метров в центре Киева.

«Многих чиновников и правоохранителей мы распинали за квартиры и по 100 квадратов. Почему же теперь нам делать исключение для Лещенко?» – картинно возмущался Гнап.

Он также критиковал Петра Порошенко за операции с офшорами во время того, как участники АТО гибли в «котлах» на Донбассе.

Несколько месяцев назад Гнап заявил о том, что собирается в политику и будет принимать участие в президентских выборах на Украине, объявив о необходимости помощи для сбора залога в размере 2,5 млн гривен, который в итоге удалось собрать.

Публичную поддержку ему выражали многие известные «свидомые» деятели вроде экс-депутата Рады Олеся Дония и бежавшей из Крыма пропагандистки Валентины Самар.

Однако на днях Гнап сам оказался в центре коррупционного скандала. Его бывшие коллеги по «Громадьскому» сообщили, что Гнап соврал, получив в 2015 году грант на Западе и пообещав передать 15 тысяч евро «на нужды армии».

Часть этих средств была потрачена на зарплаты журналистов, а большая, признал сам Гнап, – около 9 тысяч евро – осталась на его личном счете (в декларации их наличие антикоррупционер не указал). После раздутого бывшими коллегами скандала Гнап пообещал вскоре расстаться с деньгами, пояснив, что раньше попросту «не хватило времени и думал, что пусть полежат».

«До фронта дошли лишь 13% суммы – 2000 евро. Зато 60% суммы, то есть 9000 евро с марта 2015 года зависли на банковской «ячейке» Дмитрия Гнапа и нашлись только сейчас.

Конечно, я и мысли не предполагаю что лежали они не на ячейке, а на счете и что счет тот-депозитный. Разве можно?

Скажите, ну как не забыть о тех 9 штуках евро на счету, если Дмитрий Гнап как раз тогда был невероятно занят? Он как раз себе тогда машину покупал – Hundai Accent 2014 года. выпуска. Вот вы в марте 2015-го себе покупали Hundai? Так вот! Дмитрий Гнап не просто журналист. Он – антикоррупционер! А антикоррупционеру без Hundai и 9К евро – нельзя с коррупцией бороться», – возмущается экс-боевик АТО Дмитрий Вовнянко в своем блоге, напоминая, что сам в 2015 году «ходил в караулы и на боевые, стоял в нарядах».

«Какой бы малой ни была вина Гнапа в сравнении с многомиллионным и миллиардным воровством его оппонентов, самое страшное – разочарование. У людей опускаются руки», – признает боевик АТО Юрий Касьянов.

«Какая всё-таки прекрасная история произошла с героем Революции, моральным лидером, журналистом и кандидатом в Президенты Гнапом. Поучал всех жить, разоблачал, развешивал ярлыки, а потом украл девять тысяч долларов, предназначавшихся армии. Взял принадлежавшую коллективу премию, заявил, что перечисляет её на фронт и немедленно украл. Но, конечно, здесь есть и позитив. Это продолжающаяся тотальная маргинализация и девальвация поднявшегося с дна постмайданного ширпотреба. Вместе со своим достоинством, революционным пафосом, наносным патриотизмом и остальным позорным и дешёвым мотлохом. Прекрасная история к пятой годовщине Майдана», – резюмировал юрист Андрей Портнов, экс-замглавы президентской администрации Виктора Януковича.