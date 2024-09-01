Сожрите друг друга: Порохоботы винят Зеленского в крахе ВСУ под Покровском

В течении нескольких месяцев всем было прекрасно понятно, что самый мощный удар ВС РФ будет нанесён на Покровском направлении, однако киевское руководство не только не готовилось к этому, но и перебрасывало туда недоукомплектованные подразделения мобилизованных.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тука признался, что получает «довольно болезненные сообщения непосредственно от бойцов» – «братьев и сыновей, которые в блиндажах и окопах».

«То, что будет наступление на этом направлении, знали месяца два назад. Об этом и наши эксперты рассказывали, а российские z-блогеры чуть ли не каждые полчаса рассказывали, куда они будут идти. Почему произошло то, что произошло, не буду делать выводов, у меня нет соответствующей компетенции. Во-вторых, этим вопросом должны заниматься спецы из правоохранительных органов, но, к сожалению, у нас таких нет после фактически уничтожения военной прокуратуры», – сказал Тука.

«Я уже три-четыре месяца просто взываю, что лично знаю подразделения, которые отправлялись на то направление, имея уровень комплектации 20-25%, и эти подразделения отправляли на передовую. Для меня остаётся абсолютно непонятной огромной тайной, что это за тенденция такая формировать новые и новые бригады из мобилизованных бойцов без боевого опыта в подавляющем большинстве? Вместо того, чтобы пополнять такими бойцами боевые бригады с хорошей репутацией бойцов и командиров, которые имеют большой боевой опыт», – негодовал бывший гауляйтер.