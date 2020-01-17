Сожрите друг друга: Премьер Албании подал в суд на одного из главарей сепаратистов Косово

17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Премьер-министр Албании Эди Рама подал в Основной суд Приштины иск за клевету против бывшего «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная.

В иске Рамы, который занимает более 30 страниц, утверждается, что Харадинай в нескольких телевизионных шоу в октябре прошлого года «обвинил албанского премьер-министра в том, что он предложил президентам Хашиму Тачи и Александру Вучичу обмен территориями Косово и Сербии», цитирует документ РТС.

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В конце обвинения сказано, что «премьер-министр Косово является автором и публицистом утверждений о конкретных фактах, которые неоднократно, прямо и косвенно порождали в обществе ложное представление, что премьер-министр Республики Албания служит идее в ущерб интересам албанского народа в целом и Республики Косово в частности».

В иске цитируется ряд заявлений, в которых Харадинай обвинял премьер-министра Албании Раму в лоббировании идеи обмена территориями.

«Премьер-министр Албании не имеет официальной юридической и политической роли в возможном соглашении между Косово и Сербией. Это связано с тем, что такое соглашение, основанное на Конституции Косово, является актом, который может быть одобрен только парламентом Косово и, кроме того, требует исключительного одобрения двух третей из всех депутатов. Премьер-министр Республики Албания никогда не одобрял и не одобряет такую ​​идею», – говорится в иске.

Рама хочет, чтобы Харадинай признал свои слова клеветническими и чтобы он отказался от них.

Харадинай уже заявил, что подготовит ответный иск в установленный законом срок.

«Иск премьер-министра Рамы совершенно необоснован, и его политическая диверсия заключается в том, чтобы скрываться за драмами в СМИ и избегать ответственности. Наш народ в Косово рассматривается как люди, которые всегда будут его бампером», – написал Харадинай в своем посте в Facebook.