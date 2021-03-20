Сожрите друг друга: Савченко сцепилась с Гончаренко в эфире ТВ

20.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил скандал в эфире ток-шоу «Народ против», споря с экс-парламентарием, участницей АТО Надеждой Савченко о том, кто сделал больше в борьбе с Россией. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», спор начался после того, как Савченко раскритиковала Гончаренко за то, что он не пошел воевать на Донбасс.

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«Алексей говорит правильные вещи, но не сделал правильных действий. Он не пошел защищать Украину на фронт, на Донбасс, он остался в парламенте депутатом. Я, когда шла на фронт, когда пришло время защищать свою землю, не надо было ждать приказа – я не ждала приказа, я единственная из своей авиационной бригады, кто пошел на фронт в самоход. Я пошла в отпуск на фронт и не вернулась в часть, а осталась на фронте. И я вам скажу больше того – если бы я не попала в плен и не случилась вся эта история с Надеждой Савченко, если бы я вернулась в свою часть, я была бы наказана. Я написала три рапорта: «Отпустите меня на фронт». Мне сказали: «Пока что на войне без баб справляемся». Это был ответ моего командира, все», – заявила Савченко.

На это Гончаренко похвастался, что участвовал в удушении «Русской весны» в Одессе:

«Алексей защищал свой родной город Одессу и все сделал, чтобы тот сценарий, который произошел там, не произошел. И сделал все, что необходимо было сделать для того, чтобы в Одессе не было донбасского сценария, и мы этого достигли, слава Богу, в Одессе этого не было. Параллельно, когда мог, ехал на Донбасс, когда мог, ехал в Крым. Но я полностью соглашаюсь, что я тоже мог сделать больше, сто процентов. Но у меня простой вопрос – а почему мы не задаем вопрос тем людям, которые не делали ничего. Вообще ничего».

– Это вы имеете сейчас в виду украинскую власть, которая не издавала приказов, которая на СНБО решала сдавать Крым, – заявила Савченко.

В ответ на это Гончаренко решил «уколоть» Савченко тем, что на последних парламентских выборах она не смогла пройти в Раду:

«Перед тем, как вы вспомните Алексея – вы пошли к народу за мандатом и получили восемь голосов на выборах. Восемь. Не восемь тысяч, а восемь голосов».

– Я была парламентарием так же, как и вы, – отбилась Савченко.

– Я от украинцев на своем округе получил двадцать тысяч голосов, а вы получили восемь, – похвастался Гончаренко.

– Тут речь не о том, тут речь о святом, а не о вашей гнилой натуре, – перешла на личности Савченко.

– Ага, про святое, госпожа Надежда. Вам ответ дали украинские избиратели. Восемь голосов на выборах, такого результата я никогда не помню, – продолжил Гончаренко, но дальше спорить им не дали, отключив политикам микрофоны.