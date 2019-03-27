Сожрите друг друга: У Тимошенко намекают на майдан против Порошенко

27.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Реальный рейтинг кандидата в президенты Украины, действующего гаранта Петра Порошенко – 9%, а не больше 20-ти, как ему рисуют социологические службы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил беглый крымский политик, экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возглавлявший крымскую республиканскую организацию Блока Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко считает, что если Порошенко пройдет во второй тур выборов, он потеряет легитимность.

«Главная проблема – легитимность нового президента, потому что, к сожалению, Петр Алексеевич не собирается отдавать власть, и он будет цепляться до последнего так же, как это делал Янукович…

Если, например, действующий президент, имея условно 19%, административным давлением или покупая себе голоса, докупит 3%, то это не будет заметно. А, если действующий президент имеет реальный рейтинг 9%, а хочет себе нарисовать 21,22%, то это уже ведет к полной потере легитимности и к делегитимизации таких результатов.

С этим играется сегодня Банковая, потому что они понимают, что не имеют таких результатов, которых было бы достаточно для того, чтобы войти во второй тур. Но они будут делать все, что угодно», – заявил Сенченко.