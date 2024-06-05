Сожрите друг друга: В Киеве грызня из-за неконтролируемых отключений света

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 08:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Энергетика


Начавшиеся на Украине неконтролируемые отключения света после «декоммунизации» Россией нескольких электростанций, построенных при Советском Союзе, спровоцировали взаимные обвинения и поиск виновных в зале Верховной рады, – и этот процесс, безусловно, будет нарастать по мере усугубления кризиса.

«Мы собираемся здесь, в Верховной раде, принимать решение для того, чтобы спасти страну от энергетического коллапса? В стране миллионы людей сидят без света, чрезвычайно повышаются тарифы на электроэнергию, в Раду вносится законопроект о повышении акцизов на топливо.

Когда сегодня отключают свет, то отключат в том числе профицитные станции. Потому что уже сегодня есть такие станции, такие местности, которые отдают больше электроэнергии, чем потребляют. Так что же это за безумие? Когда мы их отключаем, мы не уменьшаем нагрузку на систему, а, наоборот, увеличиваем. У нас никто этим не занимается», – картинно заголосил с трибуны печально известный депутат – политическая путана Алексей Гончаренко.

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Начавшиеся на Украине неконтролируемые отключения света после «декоммунизации» Россией нескольких электростанций, построенных при Советском...


«Что мы делаем реально для развития альтернативной энергетики? Потому что слово «зеленый» тариф и «зеленая» энергетика уже такое ругательное у нас, потому что люди уже слышат это и реагируют совершенно иначе. Что мы делаем для альтернативной энергетики, которую годами мы игнорировали, которая как раз может дать нам возможность решить эти вопросы? Ничего», – разглагольствовал один из виновников ныне происходящего на Украине.



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