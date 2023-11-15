Сожрите друг друга: В Польше грызутся беглые змагары и бандеровцы

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У белорусского стендап-комика Слава Комиссаренко, известного тем, что он не смешно шутит о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, называя его «Чык-чырыком», массово отменились концерты в Варшаве 14 ноября.

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Это странно, поскольку в Польше всячески привечают змагаров (беглых белорусских оппозиционеров), чью повестку Комиссаренко продвигает в своих монологах.

Возможно, поводом для отмены концертов «прогрессивного» артиста, стал скандал, который раздувает украинская организация «Коалиция УНА-УНСО». В начале ноября она обратилась (на русском!) к менеджеру Комиссаренко Дарье с просьбой оказать помощь ВСУ в обмен на «скромную рекламу и наше братское уважение». Но Дарья ответила отказом:

«Мы никому не помогаем. Нам Ваша война неинтересна», – написала менеджер комика.

«Коалиция» продолжала настаивать, указывая на антироссийское содержание выступлений Комиссаренко. Организация попросила хотя бы объявить сбор средств на концерте. Такая настойчивость просто взбесила Дарью.

«Еще раз повторяю для тупых! Славу ваша война не интересует! Никаких денег мы жертвовать не будем! Рекламу для вашего ВСУ мы тоже давать не будем! Мы вам ничем не обязаны. Вы сами виноваты в этой войне, вот и разбирайтесь сами!!!!!!» – написала возмущенная менеджерка.

В ответ унсовцы объявили Комиссаренко врагом и устроили ему настоящую травлю в интернете.

«Мы не прощаем врагов. За свои поступки нужно отвечать! Призываем всех патриотов Украины внести свой вклад в дело справедливости. Этот подонок, вместе со своими менеджерами не поняли своей ошибки. Мы это поправим. Мы не простим обиды. За свои поступки придется ответить. Жди «сюрпризов». В целях вашей безопасности мы не рекомендуем посещать концерты Славы Комиссаренко», – пишет «коалиция».

Комиссаренко объявил, что больше не приедет в Россию в январе 2022 года на концерте в Киеве. Юморист заявил, что там его хочет похитить белорусский КГБ. Об опасности его «предупредил человек, связанный с белорусскими протестами». За год до этого Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске.

«Самое смешное, что из России он сбежал из-за пранка. В шутку позвонили его глупой менеджерке и сказали, что его ищет КГБ, а он взял и убежал, обосравшись. А сейчас его будут искать бандеровцы по-настоящему», – прокомментировал ситуацию журналист Константин Придыбайло в своем тг-канале.