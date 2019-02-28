Сожрите друг друга: В Раде майданщики льют помои на бывших соратничков

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков



В ответ на требования фракции «Батькивщина» о расследовании скандала вокруг махинаций окружения Петра Порошенко с закупкой по завышенной цене контрабандой комплектующих для армии в России, депутаты президентского блока обвинили Юлию Тимошенко в отмывании денег и скупке голосов.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил глава «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов, ссылаясь на «расследование» подконтрольных президентскому штабу СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были вскрыты теневые штабы выборной пирамиды Тимошенко, и что наиболее цинично, в них были найдены российские кураторы. Сегодня мы видели, как представители Тимошенко истерично вопили о законности, делали громкие заявления о разворовывании и необходимость всех виновных привлечь к ответственности. Всё это – обычные для Тимошенко манипуляции, обман и желание понравиться избирателям, а в действительности её политсила массово скупает голоса.

Представители «Батькивщины» требовали создания временной следственной комиссии, которая бы расследовала злоупотребления, опубликованные в журналистских расследованиях.

Так вот, сегодня СМИ опубликовали журналистское расследование «Пирамида Тимошенко на одну область на голоса выделила миллиард гривен». В материале говорится, что правоохранители нашли бюджет пирамиды, расписанный списком затрат как на агитаторов, так и на скупку голосов. Есть обоснованные подозрения, что это похоже на отмывание денег, полученных преступным способом и незаконное обогащение. Где ж она их украла? Также возникает подозрение, что это российские деньги!» – заявил Герасимов.

«Мы требуем немедленного создания временной следственной комиссии для проверки фактов подкупа избирателей Тимошенко и по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путём. Также мы призываем Тимошенко сложить депутатский мандат на время расследования», – добавил глава «БПП»

Ответить на обвинения вышел депутат «Батькивщины» Сергей Соболев, который припомнил Герасимову, что в прошлом именно в его службе безопасности работал отставной военный Игорь Безлер, впоследствии ставший одним из командиров ополчения Донбасса.

«Когда это лицо (Герасимов – ред.) в очередной раз, которое сделало всё возможное, чтобы российские войска зашли сюда во главе с Гиркиным и его помощником – вдумайтесь, помощником нардепа Украины – Безлером, который непосредственно руководил всеми операциями на востоке Украины, и это лицо позволяет себе рассказывать про российские деньги! Скажите сначала Порошенко не платить в бюджет РФ ни копейки!» – заявил Соболев, намекая на кондитерский бизнес президента в Липецке.