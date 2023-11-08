«Сожрите друг друга»: в Верховной раде грызутся из-за сценария переизбрания Зеленского

Заседание Верховной рады, которая безнаказанно продолжает собираться в Киеве, обернулось публичной грызнёй из-за метаний Владимира Зеленского, который стремится сохранить власть и не знает, как быть с проведением президентских выборов весной 2024 года.

Бывший соратник Зеленского, а ныне его критик Дмитрий Разумков издевательски подметил, что теперь все сторонники проведения выборов объявляются властью «российскими агентами», – и это при том, что под давлением Запада представители власти периодически допускали объявление избирательной кампании.

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«Я с удивлением узнал, что у нас председатель Верховной рады, министр иностранных дел фактически работают в интересах российской пропаганды. Это фактически прямая цитата президента, который отметил, что все, кто говорят о выборах, а председатель Верховной рады у нас обращался к нашим международным партнерам с просьбой предоставить информацию, как, где и когда происходили выборы во время военного положения… И президент четко сказал, что все, кто думают о выборах, – это помощь России. Я думаю, что стоило бы дать оценку всем остальным действиям чиновников», – «троллил» бывшего подельника Разумков.

Он напомнил, как в вопросе выборов под давлением Запада колебался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«За день до этого министр иностранных дел говорит о том, что в офисе президента постоянно разбираются с вопросом, как проводить выборы, и будут определяться, проводить их или нет. Я надеюсь, президент поставил правдивую точку в этом вопросе – это раз. А два – хотелось бы понять, почему, исходя из логики президента, министр иностранных дел работает в интересах врага, работает в интересах российской пропаганды», – заявил депутат.

Его поддержал печально известный депутат Алексей Гончаренко.

«У меня вопрос, А чего тогда он не освобождает Кулебу? Кулеба – министр иностранных дел, прямые полномочия президента Украины», – сказал он.

Гончаренко утверждает, что Зеленский хотел тайно подготовиться к объявлению выборов – так, чтобы в ходе быстрой кампании обеспечить свое переизбрание на второй срок, но, когда его планы были раскрыты, пришлось отказаться от задуманного.

«В этом сессионном зале, покажите мне, поднимите руку, кто не знал, поднимите руку, кто не знал, что Зеленский собрался на выборы идти 31 марта 24-го года. Кто? …Собрался, дал соответствующие поручения уже и начали готовиться, и побежали…. Очень хорошо, что когда президент Зеленский почувствовал после того, как мы назвали вещи своими именами, что он готовится на выборы, а выборов не должно быть, потому что выборы – это момент разделения. На выборах люди борются друг с другом, это нормально, а во время войны это не нормально, во время войны это ненормально. И когда он это услышал от людей, что люди не понимают, зачем выборы, какие выборы, что это манипуляция, что это не искренне, что где тогда искренность, то он дал заднюю, и вечером он уже говорит: не ко времени», – подытожил депутат.