Сожрите друг друга: В Верховной раде заявили – Зе-режим ворует половину доходов с аренды земли

Вадим Москаленко.  
11.08.2023 00:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


Несмотря на дефицит средств в государственной казне во время войны, режим Зеленского воплотил схему по воровству половины доходов с аренды земли.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на дефицит средств в государственной казне во время войны, режим Зеленского воплотил схему...

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«А я обращаюсь сейчас к нашим избирателям. Я доношу до вашего сведения, какую большую комбинацию выстроили нынешние депутаты вместе с Офисом президента.

Когда государственное предприятие, которое завладеет 500 плюс тысячами гектаров земли, сдаст в аренду, в субаренду реальному бизнесу, который сможет заплатить 24 процента, то в бюджет оно будет платить только 12, потому что это будет арендная плата, услуга, не земельный налог.

Если бы хотели наполнить бюджет, то передавали бы тем, кто готов платить 24 процента не как субаренду, а аренду от Фонда госимущества. И тогда все бы деньги ушли в государственный бюджет.

А так – государственное предприятие или сетка таких государственных предприятий будут главными спонсорами на избирательную кампанию всей этой братии, которая хочет идти двумя, тремя флангами и снова иметь власть», – возмутилась Южанина.

Она добавила, что чиновники воруют, прекрасно осознавая, что их схемы останутся без огласки – в условиях войны заседания Рады не показывают по ТВ, а простое население занято выживанием.

«Конечно, сейчас народ Украины находится в таком состоянии, когда отчаяние, горе, слезы у каждого в семье не дают возможности даже ночью смотреть заседание Верховной рады. Поэтому, если у вас осталась хотя бы капля совести, имейте ответственность перед теми людьми, кто воюет, кто потерял здоровье, кто вообще оставляет жизнь на поле боя за то, чтобы мы с вами здесь обсуждали», – резюмировала депутат.

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