Сожрите друг друга: Витренко съел Коболева в украинском Нафтогазе

28.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В украинском «Нафтогазе» – новый начальник. Ну как новый – вы его хорошо знаете. Это сертифицированный борец с «Газпромом» и по совместительству сын главной прогрессивной социалистки Украины Юрий Витренко. Тот самый, которого Зеленский трижды пропихивал через Раду сначала на должность вице-премьера, а потом министра энергетики, да так и не пропихнул – пришлось пристроить в министерство в ранге и.о. И вот – новый карьерный поворот.

По закону СДД (Сожрите друг друга – Авт) в новой должности Витренко скушал своего давнего кореша, бизнес-компаньона и многолетнего начальника по тому же Нафтогазу Андрея Коболева, которого Кабмин сегодня же уволил постановлением.

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Эта сладкая парочка Коболев-Витренко была на плаву и на слуху долгие годы, придя в компанию-монополист сразу же после Майдана и запомнившись там громкими коррупционными скандалами, многократным повышением цены на газ для населения и промышленности, феерическими многомиллионными премиями самим себе, которым позавидовал бы даже Трамп, а также многолетней тяжбой с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

За перемогу в котором эти двое и выписали себе премии. Деньги Коболева, замечу походу, ушли, по его словам, «маме в Америку». Куда ушли деньги Витренко, истории неизвестно. Во всяком случае, Наталья Михайловна, защищая сына в Ютубе, клянется, что точно не к ней.

Казалось, ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету, но вот, уже при Зеленском, между Коболевым с Витренко пробежала черная кошка. Устроенный Коболевым у зама исполнительного директора аудит выявил многочисленные нарушения, а затем правление Нафтогаза продлило контракт с Коболевым, на место которого по завершении контракта уже метил Витренко.

После чего обиженный сын Натальи Михайловны ушел из Нафтогаза, напоследок громко хлопнул дверью, обвинив своего недавнего соратника в сговоре с олигархами, в участии в теневых коррупционных схемах и чуть ли не в работе на того самого «российского агрессора», которого они вместе победили в Стокгольме. Ну а дальше вы уже знаете. Зеленский, Рада, трижды неудачное голосование, и. о.

И вот теперь сбылась мечта идиота, как сказал бы по случаю Остап Бендер. Витренко уже день как обживает кабинет Коболева, а последний собирается обжаловать свое увольнение в суде, как незаконное. Для этого уже предприняты некоторые действия. В частности, правление Нафтогаза разродилось в соцсетях гневным заявлением, в котором постановление Кабмина названо «юридической манипуляцией», нарушением Устава предприятия и закона об акционерных обществах и даже «надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления госпредприятиями».

И действительно, турнули Коболева не так чтобы юридически чисто. Для этого у Шмыгаля пошли на тактический маневр: уволили на две недели весь состав правления Нафтогаза, чтобы за этот срок успеть в ручном режиме подать общему собранию компании предложение об увольнении главы правления и назначении нового. Притом, что и то и другое – исключительная компетенция Наблюдательного совета и не может быть передано на рассмотрение общего собрания акционеров.

Впрочем, в стране, где президент своими указами ликвидирует суды и отбирает имущество граждан вместе с гражданством, такие выкрутасы Кабмина можно признать даже в некотором роде изящными. В конце концов, могли ведь просто уволить Коболева постановлением Кабмина, однако предпочли такую вот иезуитскую комбинацию. Молодцы, чо.

Кстати, о судах. Планам Коболева по триумфальному восстановлению на работе может помешать как раз вступившая в решающую фазу войнушка Зеленского с Окружным Апелляционным Судом Киева (ОАСК), президентский законопроект о ликвидации которого уже передан на рассмотрение Рады и не сегодня-завтра может быть проголосован депутатами. Глава канцелярии Зеленского Ермак уверяет, что под это уже якобы есть необходимые голоса.

Увольнение Коболева и его планы по обжалованию решения могут стать катализатором убийства суда. Если ОАСК ликвидируют до того, как экс-глава Нафтогаза подаст иск, или даже сразу после подачи иска, то дело с гарантией зависнет на неопределенное время. Может даже на год или более.

Дело в том, что все дела, ныне находящиеся в производстве ОАСК должны быть переданы на рассмотрение новому суду. Который должен быть создан вместо упраздненного, но еще, как вы понимаете, не создан. А процесс этот долгий. Вот вам и профит. Два, как говорится, в одном.

Для рядовых украинцев эта драка пауков в банке ничего не изменит. Нафтогаз как находился вне украинской суверенной юрисдикции, фактически под внешним управлением из-за рубежа, так и останется.

Каких-то существенных отличий в подходах между Коболевым и Витренко нет. И даже размеры выписываемых самому себе премий вряд ли уменьшатся. Как и цена на газ для населения – расти не перестанет. Этого по прежнему требуют условия, выдвигаемые МВФ.