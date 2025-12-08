Сожрите друг друга: Зеленский попытается удержать власть за счёт губернаторов-СБУшников

Диктатор Зеленский неспроста назначает губернаторами выходцев из СБУ – они выполняют функцию охранки действующего режима.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ведущий поинтересовался версией насчет того, что главой Зе-офиса могут назначить нынешнего зама, в прошлом командира 93-й бригады ВСУ Павла Палису, который сможет «прикрыть погонами» Зеленского.

Экс-генпрокурор считает, что эта версия имеет право на жизнь. Он обратил внимание, практически все назначенные Зеленским главы областных или военно-гражданских администраций – выходцы из СБУ.

«Он на них рассчитывает. Он считает, что это его охранка. И людей, которых ему подают… Это ведь не чистые СБУшники, а специфического состава характера, организаторы царской воли в областях. Да, для него это приемлемо. Это показали и Одесса, и Киев, и Закарпатье и большинство областей, где эти назначения были.

Я это допускаю. Но тогда мы смиримся с тем, что мы пришли в наиболее опасную стадию любой авторитарной системы, когда она будет держаться исключительно на репрессивном аппарате», – сказал Луценко.