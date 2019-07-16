Сожрите друг друга: Ждём новую Верховную Раду и запасаемся попкорном

16.07.2019, Киев, Игорь Петров

В новой Верховной Раде, всего скорее, окажется 5-6 партий. Большинство из них будут представлять националистические силы различной степени «упоротости», однако вряд ли они все объединятся в правящую коалицию – по опыту прошлых лет можно ожидать конфликтов между майданщиками в новом парламенте.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отметил, что партия Владимира Зеленского вряд ли получит такой же триумфальный результат, как на президентских выборах.

«Как такового, электората Зеленского мало. До президентских выборов – «за Зеленского, потому что он – Зеленский», – готовы были проголосовать не более 15% избирателей. Не «против Порошенко», не «против всей этой системы» – не более 15%. Остальные – «против Порошенко».

Поэтому логично, что после выборов он будет терять свой рейтинг и свой электорат, который совсем не его – это электорат «Оппозиционной платформы – за жизнь», тимошенковский электорат, электорат правых сил», – сказал Гайдай.

По мнению эксперта, в парламент пройдут 5-6 партий, самую большую поддержку избирателей получат «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – за жизнь».

«Проблема «проевропейских» сил – они всегда были «слоном в посудной лавке». Их было много, и в разные годы они не могли договориться, не могли создать дееспособное большинство. Давайте вспомним 2006 год – они пошли на выборы тремя колоннами. И все пошло к полной «зраде». В 2012 году они тоже пошли на выборы отдельными колоннами, сейчас – то же самое», – напомнил политолог.

«Я до сих пор не уверен, кто займет третье место. Это или БПП, или «Батькивщина», или «Голос». Непонятно, будет ли у нас в парламенте 4 фракции, 5 или 6. я склоняюсь к версии, что пройдут 5-6 партий. За прохождение может побороться «Оппозиционный блок». Проекты таких политиков как Гройсман, Ляшко, скорее всего, не пройдут. Для таких политиков было бы более выгодно баллотироваться по мажоритарке. Для Гройсмана было большой глупостью не пойти в союз с Порошенко, они одного поля ягоды. Именно Порошенко ввел Гройсмана в большую политику», – отметил эксперт.