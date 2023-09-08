Сожженные западные танки необходимо выставить перед посольствами этих стран в Москве – эксперт

Анатолий Лапин .  
08.09.2023 17:08
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Разбитые и сожженные западные танки нужно поставить перед посольствами этих стран в Москве, чтобы представители стран-партнеров Киева видели, что происходит с их техникой.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разбитые и сожженные западные танки нужно поставить перед посольствами этих стран в Москве, чтобы...

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По мнению Маркова, при этом единственный способ заставить Запад платить по счетам – это уничтожить его прокси-армию, которой являются ВСУ.

«Для того, чтобы по-настоящему Британия платила по счетам, должна быть разгромлена прокси армия США и Британии – то есть, ВСУ. ВСУ – это армия зомбированных рабов. Кстати говоря, мотивация у этих зомбированных рабов весьма высокая. Конечно, их и наркотиками накачивают, но и не только наркотиками – там жесточайшая пропаганда, по сравнению с которой геббельсовская пропаганда – это очень слабенькое что-то было…

Британские танки должны быть поставлены у британского посольства, французские танки – у французского посольства, испанские – у испанского. И так у всех должны стоять эти сожженные, покореженные танки с надписью: «Нет украинскому фашизму», – призвал Марков.

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