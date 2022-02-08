«СП-2» больше не будет»: Байден снова угрожает России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Соединенные Штаты обещают остановить запуск газопровода «Северный поток-2», если «Россия вторгнется в Украину».

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если Германия… если Россия вторгнется, значит танки или войска снова перейдут — границу Украины… тогда будет… мы… «Северного потока-2» больше не будет. Мы покончим с ним», – сбивчиво заявил Байден.

Журналист поинтересовался, как именно это будет сделано, учитывая, что проект контролируется Германией.

«Мы… я обещаю вам, что мы сможем это сделать», – ответил президент США, снова избегая конкретики.

О подготовке к санкциям заявил и Шольц.

«Я хочу быть абсолютно ясным: мы интенсивно готовились к необходимым санкциям, если будет военная агрессия против Украины. И это необходимо. Нужно сделать это заранее, чтобы Россия четко понимала, что это далеко идущие, жесткие меры. Частью этого процесса является то, что мы не оглашаем все публично, потому что Россия может понять, что может быть еще больше. И в то же время совершенно очевидно, что мы хорошо подготовлены к далеко идущим мерам», – сказал Шольц.

Примечательно, что он не стал вообще упоминать газопровод, на что обратил внимание журналист, уточнив, возьмет ли Германия на себя обязательство отключить газопровод.

«Как я уже сказал, мы действуем вместе, мы абсолютно едины и не будем предпринимать разных шагов. Мы будем делать такие же шаги, и они будут очень и очень жесткими для России, и они должны понять», – ушел от прямого ответа Шольц.