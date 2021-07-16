«СП-2» быть: Меркель и Байден не стали блокировать газопровод

16.07.2021, Вашингтон, Максим Карпенко

Новости Украины

Газопровод «Северный поток-2» в обход Украины будет достроен. Это следует из результатов визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон и ее встречи с президентом США Джо Байденом, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

На совместной пресс-конференции Байден и Меркель обошлись общими фразами об обеспокоенности ситуацией на Украине, поддержали ее территориальную целостность, необходимость реформ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы по-прежнему заявляем, что Украина остается транзитной страной для природного газа, мы должны обеспечить ее территориальную целостность и суверенитет. Мы будем активно препятствовать России, если Россия будет предпринимать попытки посягнуть на суверенитет Украины. Любые дополнительные проекты с Россией не предназначены для того, чтобы заменить существующие уже договоренности и соглашения с Украиной о поставке природного газа. Мы хотим совершенно четко заявить это сейчас», – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она также подчеркнула, что между Украиной и Россией действуют договоренности о транзите природного газа, и не исключила введения санкций, если РФ откажется от этого договора.

«Как вы знаете, не только Германия, но и вся Европейская комиссия участвовала в переговорах с Россией и Украиной. Мы пришли к соглашению и подписали договор, в рамках которого у нас есть контракт на поставку природного газа. И, по крайней мере, все стороны высказали приверженность к честному и полномасштабному выполнению этого договора. Что касается санкций из-за Украины или еще каких-то соглашений, я уже говорила, у нас есть такие механизмы реагирования. Мы будем работать вместе с нашими европейскими коллегами, но я надеюсь, что нам не придется этого делать», – отметила канцлер.

Президент США Джо Байден уклончиво ответил, что Штаты «посмотрят» на действия России и развел руками – мол, газопровод «Северный поток-2» был построен без него, потому делать что-то уже поздно.

«Я всегда выражал свои взгляды по поводу «Северного потока-2», но к тому времени, как я стал президентом, трубопровод был уже закончен более, чем на 90%. Не имело смысла принимать решения, не посоветовавшись с канцлером Германии и решить совместно, как дальше подходить к проблеме, потому что Россия просто-напросто шантажирует Украину в этом плане. Мы попросили наших сотрудников рассмотреть практические меры, совместные меры в этом направлении, пытаясь решить вопрос о том, сможем ли мы укрепить таким образом энергетическую безопасность Европы. Будем рассматривать действия России. Посмотрим, посмотрим», – заявил Байден.