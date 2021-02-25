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25.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Россия, Финансы, Экономика, Энергетика
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«СП-2» недосчитался европейских денег


Европейские компании, которые выступают финансовыми партнерами «Газпрома» по проекту «Северный поток-2», выделят на него меньше средств, чем предполагалось.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на финансовые отчеты компнаний.

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«В целом монополия может недосчитаться около €600–650 млн из €4,75 млрд, которые обещали Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie. Стороны не называют причины, но возможны два сценария — либо проект подешевел, несмотря на полуторагодовую задержку, либо помешали санкции США. В Nord Stream 2 AG уверяют, что уже имеющихся у нее средств достаточно для достройки трубы», – отмечается в статье.

При этом не исключается, что «Газпрому» придется дофинансировать проект за свой счет.

«С экономической точки зрения это мало что меняет, поскольку — если газопровод все-таки заработает — «Газпрому» придется возвращать меньше кредитов», – пишет издание.

Напомним, что «Северный поток-2» готов более чем на 90 процентов – осталось проложить последние несколько десятков километров «трубы».

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