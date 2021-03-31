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31.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Экономика, Энергетика
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«СП-2». Ропот европейцев додавливает США


В Соединенных Шатах осознают, что российская энергетическая стратегия на европейском континенте успешно работает.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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«Почему американцы так настроены против российских газопроводов? Потому что понимают, что энергетическая стратегия Путина в отношении Европы работает – и они сколько лет пытаются этому противодействовать. Вплоть до того, что не прочь устроить поставки своего дорогого сжиженного газа, хотя это им не особенно-то и выгодно. Но чего только не придумаешь, чтобы блокировать энергетические возможности России», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

При этом он уверен, что российский газопровод «Северный поток-2», несомтря на санкционные угрозы США, Европа не отвергнет.

«Во всей истории с санкциями я рассчитываю, что ропот европейцев должен додавить американцев. Не знаю как. Здесь я вспоминаю историю 1970-х гг., когда СССР строил на Запад трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Там ведь тоже вводились американские санкции против европейцев, союзников. Но и Советский Союз не сидел сложа руки, а работал среди этих европейских союзников США. И вопрос был решен, и проект был реализован. Вся история с энергетической стратегией корнями-то уходит туда. Конечно, необходимо время. Не все так быстро происходит, как хотелось бы», – резюмировал Гарбузов.

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