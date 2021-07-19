19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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«СП-2» стал смертельной угрозой для украинских газовых схем – депутат Рады

Новости УкраиныЗапуск «Северного потока-2», даже при сохранении транзита газа через Украину, может лишить киевских чиновников...

Запуск «Северного потока-2», даже при сохранении транзита газа через Украину, может лишить киевских чиновников возможности продавать населению дешёвый российский газ по баснословным «европейским» ценам».

Об этом в эфире телеканала «Zik» экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое международное соглашение обязывает Россию и Германию согласовывать с Украиной строительство газопроводов, которые идут с территории России в Германию? Никакого.

То есть, это, по сути, добрая воля России и россиян – сказать, что ладно, мы оставим транзит. Более того, самое интересное – нам наша власть рассказывает, что мы якобы власть в России не покупаем.

Что может потребовать от Москвы Берлин и Вашингтон? Сохранить транзит. Россия скажет: «Хорошо. Сколько сегодня транзит, 45-50 миллиардов кубов». Пожалуйста. А украинская сторона скажет – а как же ещё 20 миллиардов, которые к нам идут? В Москве спросят – какие 20 миллиардов, вы же в Словакии покупаете», – сказал он.



Олег Волошин подчеркнул, что в таком случае Украина реально станет платить за газ, и вороватые чиновники останутся без своих миллиардов.

«И тогда начинается самое интересное – вся эта гоп-компания, которая это всё придумала и украла из карманов людей миллиарды гривен, выйти и сказать то, что и так всем понятно – никакого реверса из Словакии нет, а мы просто забираем определённый объём газа, который идёт транзитом. А платим, как будто покупаем реально из Европы.

И Россия скажет: «Вот транзит, и если вы, хотя бы один кубометр оттуда заберёте – пеняйте на себя. Купите в Словакии. Вы же такие умные». И тогда уже придётся реально платить эти деньги, которые сейчас оседают в карманах чиновников», – резюмировал депутат.

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