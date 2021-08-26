«СП-2» столкнулся с новой проблемой. Как обойти газовую директиву ЕС?

26.08.2021 11:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Завершенный на 99% «Северный поток-2» проиграл суд в Дюссельдорфе по иску об освобождении от норм газовой директиве ЕС — теперь труба может быть заполнена только наполовину.

Соответствующий иск на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», подавала дочерняя компания «Газпрома» оператор проекта Nord Stream 2 AG.

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Согласно директиве, одна компания не может поставлять и транспортировать газ в ЕС.

В свою очередь ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович считает, что у «Газпрома» остаются варианты обойти директиву.

«Нужно получить сертификат как независимого оператора, тогда Третий энергопакет будут применять к Nord Stream 2. Но этот независимый оператор сможет прокачивать газ, потому что будет отдельная от «Газпрома» компания. «Северный поток-2» принадлежит «Газпрому», но между бюрократиями двух компаний будет китайская стена, и они будут условно независимы. Это такая, может быть, контринтуитивная вещь, но в праве Европейского союза она допустима. «Газпром» уже подал заявку. Если же ему опять откажут, то тут тоже есть развилка: один из вариантов — создавать виртуальный хаб в Балтийском море, чтобы газ прокачивался до Германии уже не только «Газпромом», но какими-то покупателями», – приводит мнение Митраховича «Коммерсант».

Также отмечается, что еще есть вариант либерализовать законодательство России, чтобы экспортом мог заниматься не только «Газпром».

«Понятно, что «Новатэк» с «Роснефтью» были бы рады. Условно могла бы быть создана какая-то компания, которая бы производила экспорт, но при поддержке немецких властей. Здесь тоже нужно понимать, какой будет политическая обстановка в Германии после выборов. Варианты есть, но все затягивается, и опыт показывает, что антимонопольная работа может длиться многие годы», – говорит эксперт.

Он добавляет, что объективно Германии и другим ключевым странам проект выгоден, просто этот вопрос решится не за секунду.

«Плюс, все-таки если Европейский союз будет очень последовательным в вопросе загрузки «Северного потока-2» на полную мощность, тогда цены на газ в Европе, которые сейчас достаточно высокие — $500 и выше за тысячу кубов, будут расти и дальше. Насколько это опять же нужно немецкой промышленности? Будут ли они оказывать лоббистское давление на немецкие власти? Скорее всего, да, потому что стоимость и так высокая. Даже эта ожидаемая новость, и то вызвала рост цен на газ», – резюмировал Митрахович.

При этом оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что решение суда Дюссельдорфа показывает дискриминирующий характер газовых норм в Евросоюзе.

При этом в Кремле не стали давать оценку решению суда.

«Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметили, что «Северный поток-2» – это исключительно международный коммерческий проект, который «призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы».