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05.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Прибалтика, Россия, Энергетика
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СП-2 завершает серию газопроводов в обход Украины и Прибалтики

Газопровод «Северный поток-2» – это не какой-то отдельный проект. Он завершает серию российских газопроводов,...

Газопровод «Северный поток-2» – это не какой-то отдельный проект. Он завершает серию российских газопроводов, которые направлены в обход Украины и стран Прибалтики.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил президент киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, известный своей проамериканской и крайне русофобской позицией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» – это же не просто две трубы, по которым Россия хочет продавать больше газа. Мы тоже часто оцениваем «Северный поток-2» как сам по себе проект, а на самом деле, это нужно оценивать совсем в другой системе координат. Это завершающий проект целой серии проектов, которые были инициированы как раз во время президентства Путина, начиная с 2000-х годов, которые направлены на обход всего транзитного пространства между Балтикой и Черным морем», – говорит эксперт.

«Россия практически сформировала, завершает формирование «Северным потоком-2» создание новой газотранспортной системы, управляемой из одного центра, одним и тем же поставщиком, что является вызовом не только для европейского энергетического законодательства, но и вызовом для европейской энергетической безопасности, и для нашей точно так же», – заявил Гончар.



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