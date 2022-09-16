«Спадет «зеленка», и у ВСУ не будет шансов на прорыв» – Тамир Шейх

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Новости Украины

С наступлением осени украинские боевики не смогут наступать быстрыми ударными группами, прикрываясь лесом и ландшафтом, поэтому ни о каких кардинальных продвижениях ни в Херсонской, ни в Запорожской областях – речи быть не может.

Об этом в эфире YouTube-канала «Мрия» заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, что у Зеленского остался всего лишь месяц, так скажем, окно возможностей у ВСУ. Месяц – окно, это я имею в виду, потому что отопительный сезон в Европе, спадет «зеленка», Россия, естественно, перегруппирует свои силы, сделает выводы на основе различных ситуаций на фронтах. Потому что – почему они (ВСУ – ред.) не могут в Херсонской области продвинуться, на Запорожье, тоже, думаю, что, все-таки, они не смогут продвинуться кардинально? По причине того, что уже этот опыт изучили, там определенная местность, которая не позволяет наступать такими быстрыми ударными группами, прикрываясь лесом, прикрываясь ландшафтом. Соответственно, будет совсем другой результат», – сказал Шихалиев.

В целом же он призвал взглянуть на полную геополитическую карту происходящего в мире.

«Когда мы видим то, что происходит на фронтах, друзья, не стоит рассматривать маленький участок картины, на которую вы смотрите, отойдите чуть дальше. Посмотрите всю картину, как она выглядит. Вы просто поразитесь, что с геополитической точки зрения реально у России – очень много приобретений, а Китай и другие союзники создают уже некий другой свой мир, технологически другой и социально другой. Это тоже важно понимать», – заключил спортсмен.