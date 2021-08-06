«Спартак»: футбольный клуб или бордель-шапито?

06.08.2021, Москва, Платон Беседин

Известно, что московский «Спартак» называют «народной командой». Дело тут во всеобщей любви – раз. И ещё в том, если ныряем в историю, что клуб не принадлежал ни одному ведомству (как «Динамо» – МВД, «ЦСКА» – армия и так далее). Он действительно считался «народной командой». Спасибо за то братьям Старостиным, прежде всего.

Однако есть в этом прозвище и нечто скрытое. А именно: истории, происходящие со «Спартаком», похоже, возможны только в России, ибо по сути своей они совершенно безумны, абсурдны и во многом нелепы. Если кому и писать о «красно-белых» (а за него болели Кассиль, Олеша, Трифонов и многие другие классики), то лучше всего Даниилу Хармсу. Потому что нормальной логикой «Спартак» не осмыслить. И как шутили в КВН: «Для чего нам бумеранг, когда у нас есть грабли?». Только наступают на них в московском клубе не дважды, не трижды, а много-много раз.

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Как сказал мне один музыкант, болельщик, как и я, «красно-белых»: «Переживание за «Спартак» похоже на визит в БДСМ-клуб. Только при условии, что ты садомазо не любишь. Но ты уже там, оказался как-то – потому терпишь и думаешь: когда же это, чёрт возьми, кончится, и начнётся, наконец-таки, нечто приятное?». Странная аналогия, да, но, на мой взгляд, весьма неплохая.

В принципе всё лучшее у «красно-белых» происходит не благодаря, а вопреки. Назначают главным тренером легенду клуба Аленичева. Вот только именно как рулевой Дмитрий не добился в футболе ничего, совсем ничего. Аленичев ожидаемо проваливается – и клуб возглавляет Массимо Каррера, появившийся в команде совсем недавно и до этого работавший исключительно в помощниках у итальянца Конте. Однако именно Каррера приводит – впервые за 16 лет! – «Спартак» к чемпионству. Кстати, после этого Массимо ничего, в других клубах, серьёзного не добился.

Казалось бы, есть «золото», есть команда, есть тренер – развивай успех. Но вместо этого боссы «Спартака» спешно разваливают чемпионский клуб. И команда вновь превратилась в посмешище. Причём, раз за разом используется одна и та же схема: игроки с характером и духом выгоняются, на роль главного тренера назначается сомнительный помощник с сомнительной репутацией, а после провала выбирается наименее подходящий кандидат. Или кто-то всерьёз верил в Олега Кононова?

Меж тем последний сезон с Доменико Тедеско был для «Спартака» довольно-таки успешен. Не с точки зрения игры, нет, а с точки зрения настроя, прежде всего. Команда билась, команда часто отыгрывалась. Однако итальянский немец ушёл – якобы по семейным обстоятельствам. Что должно было сделать руководство дальше? Аккуратно развивать выбранную линию. Но «Спартак» не знает, не понимает и не принимает системности. Его боссы предпочитают известный принцип «мы старый мир разрушим и новый…» А вот тут – стоп. Потому что, как правило, новое создать не удаётся.

Как итог, перед этим сезоном на место спортивного директора пригласили «старого знакомого» Дмитрия Попова, а на место главного тренера – португальца Руя Виторию. Последний неплохой тренер, весьма квалифицированный. Вот только беда в том, что для всех было очевидным: у человека менталитет, характер совсем не подходящие для этого «Спартака». Успеха же – мало-мальского – в московском клубе добиваются персонажи вроде Карреры или Тедеско, шалопаи, а не профессура. Попов же занял место спортивного директора, где люди меняются с космической скоростью – до этого присутствовали Шамиль Газизов и Томас Цорн.

Конечно, надо упомянуть и ещё одного человека, без которого невозможно представить нынешний «Спартак» – это Зарема Салихова. Бывшая фотомодель, снявшаяся в Playboy, но какая разница, когда ты стала спутницей долларового миллиардера? Стала и стала, но на беду фанатов Зарема решила не просто жить с Федуном, а и управлять «Спартаком». Напомню, если вдруг кто улетал на Венеру, что именно Леонид Арнольдович Федун является главным у «красно-белых» – владелец и наиболее ненавистный персонаж у болельщиков.

Вот с таким багажом «Спартак» вступил в сезон, когда он празднует своё столетие. И что мы видим по итогу? В первых двух турах чемпионата России команда выглядит крайне неубедительно. В отборочном турнире Лиги Чемпионов без шансов проигрывает португальской «Бенфике». Игроки разболтаны. Главный тренер Руй Витория выглядит отчаявшимся и безнадёжным. Полное фиаско!

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы в эту обречённость не добавили абсурда в стиле Хармса, которого редактировал Стивен Кинг. Дочка Федуна – и это не шутка! – передаёт главному тренеру план на игру, где детально рассказывает, что тому делать. Зарема беспрерывно поливает всех причастных к «красно-белым» в своём телеграм-канале и играет в самую главную. По сути, она и есть самая главная. Доверили «народный» клуб экс-модели. Спортивный директор Попов сбегает из клуба в перерыве матча с «Бенфикой», потому что «не хочет быть терпилой». Ещё больше позора? Уверен, будет.

Меж тем нельзя представить, чтобы где-либо ещё происходило подобное. Особенно, когда речь идёт о когда-то солидном и уважаемом клубе. Невозможно, чтобы подобное происходило в «Манчестер Юнайтед». Там не доверяют клуб спутницам. Там не устраивают шапито и бордель (хаос и беспорядок). А вот Леонид Федун обращается с московским «Спартаком» не как с футбольным клубом, а как с игрушкой, которая ему, впрочем, уже поднадоела, и он передал её окружающим людям – пусть, мол, поиграют и те. Особенно кощунственно то, что подобное издевательство происходит в вековой юбилей клуба. Над «красно-белыми» болельщиками просто издеваются. Их унижают. И тут есть два варианта – оба из них имеет место быть: либо Федун патологически не способен управлять командой и ему плевать на всё, либо он сознательно послан конкурирующими структурами для развала команды. То, что не удалось врагам извне, делается прямо сейчас изнутри.

Кто-то скажет, что уход Федуна приведёт к банкротству – не важно. Лучше быть нищим, но не позориться. Сейчас же над «Спартаком» просто смеются – как над убогим. Когда-то «красно-белых» боялись, ненавидели, ещё много чего, но никогда не смеялись точно над дурачками. Теперь нижнее днище нижнего ада достигнуто.

И согласитесь в этом тоже примета времени: пройти путь от братьев Старостиных, эталонных людей совести, несгибаемости и чести, до Заремы Салиховой, модели, и Леонида Федуна, нувориша. «Народная команда», не правда ли?