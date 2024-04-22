Спасательный круг для Зеленского. Зачем Западу войска на Украине

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Влиятельная западная «фабрика мысли» Foreign Affairs продолжает в рабочем режиме разогревать, на первый взгляд, уже отработанную и подостывшую тему отправки натовских войск на Украину, о близости перспективы которой недавно заявил венгерский премьер Орбан.

«Европа должна отправить войска на Украину. Отправка европейских войск была бы нормальным ответом на конфликт такого рода. Вторжение России нарушило региональный баланс сил, и Европа жизненно заинтересована в исправлении этого дисбаланса. Очевидный способ сделать это – предоставить спасательный круг украинской армии, которую в будущем Соединенные Штаты снова могут оставить без помощи, и лучшим спасательным кругом были бы европейские солдаты», – говорится в публикации.

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Почему тему старательно заворачивают в обертку «небоевой миссии» тоже понятно. Так легче всего продать ее в большинстве европейских столиц. Европейцы могли бы заменить украинцев, выполняющих логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин.

«Оставаясь к западу от реки Днепр — естественного барьера, защищающего большую часть Украины от наступления России, — европейские силы продемонстрируют, что они здесь не для того, чтобы убивать российских солдат, предупреждая неизбежные обвинения России в европейской агрессии», – отмечают аналитики Foreign Affairs.

Одна из таких миссий, по мнению авторов публикации, может включать усиление возможностей противовоздушной обороны Украины путем размещения личного состава, предоставления оборудования или даже принятия на себя командования и контроля над украинской системой ПВО.

«Риск эскалации будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов уничтожить российских военных летчиков, которые запускают боеприпасы в Украину из воздушного пространства Беларуси и России. Но они помогут сбивать крылатые ракеты и дроны», – уверены западные аналитики.

Еще одна роль, которая не будет включать в себя прямое столкновение с российскими войсками, состоит в патрулировании украинской границы на побережье Черного моря и границы с Белоруссией и Приднестровьем.

«Риск того, что размещение европейских солдат в Украине в любом качестве приведет к эскалации конфликта преувеличен. У России очень мало возможностей для расширения своих атак обычными вооружениями, если не считать развертывания биологического или химического оружия. Она уже потеряла более 90 процентов своей довоенной армии, сотни тысяч жертв, десятки тысяч боевых машин уничтожены, а подавляющее большинство ее самых передовых систем вооружения израсходовано в нападениях на Украину», – уверены авторы Foreign Affairs.

Единственный реальный вопрос, который волнует авторов издания, а вместе с ними и западные тинк-танки, готовящие предложения политиков, заключается в том, будет ли Россия на самом деле использовать ядерное оружие, если европейские войска войдут на Украину.

И вот тут – нежданчик для российских шапкозакидателей – словесные угрозы со стороны наших политиков на Запад уже не производят должного впечатления.

«Пожалуй, это уже спорный вопрос, учитывая, что уже сейчас на территории Украины и так действуют силы специальных операций западных стран. В какой-то момент европейские лидеры должны проигнорировать бряцание оружием Путина, которое является всего лишь пропагандой», – резюмируют авторы Foreign Affairs.

Готовы ли российские элиты на ядерный шантаж всерьез – вопрос уместный. Особенно с учетом недавнего понижения в неформальной табели о рангах самого известного российского пропагандиста превентивного ядерного удара по странам Евросоюза, основателя РСМД Сергея Караганова. Последний, как писали СМИ, не вошёл в обновленный научный совет при Совбезе РФ.

Но отвлечемся от темы ядерных ударов и порассуждаем о том, что будет означать по факту возможный ввод западных войск на Украину, если таковой все же состоится, вероятность чего ненулевая. Любителям исторических аналогий проще – сразу приходит на ум высадка англичан в Архангельске, американцев и японцев во Владивостоке и французов в Одессе во времена гражданской войны.

Классическая интервенция, слегка прикрытая фиговым листком просьб со стороны местных самостийных правительств, считавшихся интервентами «легитимными». Для защиты местных суверенитетов от московских большевиков, конечно же.

Сегодня большевиков уже нет, но Москва осталась, так что можно смело поднимать с пыльных полок пропагандистские методички столетней давности, используя их как основу.

Политически же ввод натовских войск на Украину и будет тем самым «разделом Украины», о котором мечтают наши ультрапатриоты. Только разделом не на условиях Москвы, а на условиях коллективного Запада. При сохранении формальной субъектности Украины.

Напомню, именно так живет с начала пятидесятых голов прошлого века Южная Корея, чью безопасность берегут размещенные на ее территории американские базы, а одностороннюю ориентированность на Вашингтон обеспечивает уже третье поколение едящих с руки у Штатов сеульских элит, выращенных в условиях слепого некритичного обожания всего, что идет из-за океана как источника смыслов и благодати.

Исследователи южнокорейского общества, например, профессор Ланьков, отмечают удивительную некритичность в отношении всего американского у правой части южнокорейского общества. А именно она доминирует в местном социуме по итогам проведенного в стране искусственного отбора с зачистками всех нелояльных. Правда, произошло это давно и потому сегодня не муссируется в СМИ. В отличие от украинских политических зачисток.

Не нужно быть Вангой чтобы предугадать доминирование в защищенной натовскими войсками Украине именно ее нынешнего, радикально проевропейского кластера местного политикума.

Кроме того, нужно понимать, что ввод натовских войск действительно не будет означать вступления НАТО в боевые действия с Россией. Как там давеча проболтался Зеленский:

«Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение».

Повторюсь для непонятливых: натовцы не будут делать за украинцев их грязную работу. Как и умирать за Украину. Их если введут, то совсем для других задач.

И произойдет это не раньше обрушения фронта у ВСУ и выхода российской армии к Днепру. До этого никакого смысла натовцам входить на Украину нет.

В таком случае войска НАТО просто встанут на линии разграничения, фиксируя зафиксировать фактический раздел Украины на зоны влияния. Как это было в Германии по итогам 2МВ, в Корее по итогам Корейской войны или как это произошло на наших глазах в Сирии в 2015-2016 годах.

На Украине вполне вероятно может сложиться аналогичная ситуация. После чего действительно настанет период деэскалации. Только роль самого киевского правительства в этом вопросе будет минимальной – договариваться между собой будут Россия и Запад. Но произойдет это лишь тогда, когда Запад убедится в окончательной неспособности РФ победить Украину на поле боя.

Условно говоря, еще один год топтания под каким-нибудь Часовым Яром – и все. Парадоксально, но именно решительный успех России, ежели он будет иметь место, станет триггером для натовской «дружественной оккупации» Украины – с полного согласия ее перепуганного начальства.

Никакого другого целеполагания западный армейский ботинок в украинской степи просто не имеет. И сам факт отправки натовцев на Украину в товарном количестве будет означать купирование на корню возможности последующей эскалации и гарантом недопущения перспективы прямого столкновения России и НАТО, о котором сегодня так много всуе, но преждевременно говорят.

Все вышеперечисленное, конечно, не решит накопившихся между НАТО и РФ противоречий, но одно ясно – они перемесятся в какой-то другой регион мира, уйдя с украинского ТВД.