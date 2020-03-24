Спасение безработных похоронит Украину

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о мерах по поддержке украинской экономики с помощью таких мер как отмена единого социального взноса для физических лиц предпринимателей, налога на недвижимость, на землю – это популизм, который убьет экономику.

Об этом в эфире Politeka Online заявил политический эксперт, сопредседатель гражданской инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – популистские лозунги. Звучат призывы вводить льготные кредиты по низким ставкам, 5-7%. Простите, а как это сделать, если учетная ставка НБУ вдвое выше? Это нереально. Звучат предложения по начислению всем, кто временно потерял работу, материальной поддержки в 3 – 5 тысяч гривен. Откуда деньги? Нет возможности. Если за счет увеличения дефицита бюджета – это не выход.

Если будет принято решение об увеличении дефицита бюджета на предложенную сумму, 200 миллиардов гривен, то это путь в никуда. Это девальвация нацвалюты и инфляция на уровне 12%. Это минимум. Возможна гиперинфляция которая раз и навсегда похоронит и саму украинскую экономику, и украинское государство», – сказал эксперт.

Он считает, что курс гривны продолжит падать.

«Давайте посмотрим на курс НБУ – 27,63. Это говорит о том, что удержать гривну в режиме ручного управления не удалось. На поддержание искусственного курса гривны уже сожгли около 1 миллиарда ЗВР. Но удержать курс не удается. Не хотелось бы давать пессимистических прогнозов, но по моему мнению, реально выглядит курс украинской валюты на уровне 30 гривен за доллар», – отметил Снегирев.