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Новости Украины

Пропагандистская кампания вокруг якобы готовящегося наступления российской армии на Украину нужна исключительно нынешней администрации США, чтобы поднять рейтинг действующего президента Джо Байдена и Демократической партии, которая рискует получить разгромное поражение на предстоящих выборах.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил эксперт Центра политики безопасности в Вашингтоне, бывший советник президента России Андрей Илларионов, покинувший Россию и ставший в США критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинги нынешнего президента Соединенных Штатов Америки рухнули, и все наблюдатели стали дружно говорить о том, что на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 22-го года Демократическую партию ожидает полномасштабный разгром со стороны Республиканской партии», – сказал Илларионов.

Он добавляет, что политтехнологи стали искать способ, каким образом можно если не предотвратить, то хотя бы ослабить подобный вариант развития событий.

«И талантливые, творческие люди придумали такой сценарий, что если, например, нынешний президент США спасет мир от угрозы третьей мировой войны на глазах у всего мира с помощью так называемых дипломатических средств, то таким образом он может и поднять свой рейтинг, и привести свою партию, может быть, не к полному поражению, а может быть даже и к какой-то победе осенью этого года, но еще и получить Нобелевскую премию, поскольку его коллега по предшествующей администрации, господин Обама уже получил Нобелевскую премию», – отметил Илларионов.

Он говорит, что цель Белого дома заключается в том, чтобы «создать впечатление во всем мире, что угроза войны, большой войны, реальна и спасением от этой угрозы является деятельность администрации».