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Американский сенатор-политикан Линдси Грэм (внесен Россией в список террористов и экстремистов) неоднократно приезжал в Киев, чтобы, прикидываясь другом, ободряюще потрепать по спинам главарей киевского режима и мотивировать их активнее сжигать в топке войны с Россией население ради интересов США.

А ведь республиканец Грэм даже не скрывает своих упыриных вожделений, рассказывая с высоких трибун, что Вашингтон удачно вложился в проект «Украина» для того, чтобы «цэевропейцы» активнее убивали русских. В частности, Грэм посоветовал Зеленскому отправлять на убой побольше украинской молодежи, ибо «бизнес-проект» не должен останавливаться, да и интересы Америки — «понад усэ».

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Будь на месте Зели и его хипстеров с Банковой люди с хребтом и самоуважением хотя бы в зачаточном состоянии, Грэма выгнали бы из страны сортирными тряпками, запретив впредь демонстрировать свое кровавое грызло, однако для дизентерийных амеб, заполонивших украинскую «владу» снизу доверху, это так же недостижимо, как появление пульса в деревянном протезе.

А, с учетом того, что упырь Грэм и его единомышленники в вашингтонских верхах, по сути, выступают кормильцами, поильцами и покровителями киевских хунтарей, проявлять принципы и плевать в руку дающего, какой бы мрази она не принадлежала, в ОП никто не будет, ибо подобное липнет к подобному.

Очередной сеанс саморазоблачения сенатора Грэма и публичной копрофагии Зеленского произошел 7 сентября, во время визита «просрочки» в Италию, где он пытался уболтать премьерку страны Мелони стать посредником в получении Киевом хеопсовых пирамид западного вооружения для одержания «пэрэмоги».

Грэм, на правах хозяина криворожской свиньи, выложил в соцсети видео встречи с Зеленским, на котором он, образно говоря, почесывает по щетине выбранного на убой сущеглупого поросенка.

Американец хвалит Зелю за вторжение в Курскую область и одобрительно треплет по спине, что само по себе является нарушением политического этикета.

Просто напомним, как Рауль Кастро брезгливо сбросил лапку Обамы, когда тот на встрече попытался устроить ролевую игру в «доброго отца, наконец-то повстречавшего блудного сына». Или какой скандал поднялся в Великобритании, когда жена Обамы покровительственно приобняла ныне покойную августейшую Бабу Лизу.

А вот Зеля стерпел. И «свободные» украинские СМИ этих вольностей со стороны сенатора Грэма не заметили. Ибо — «барин приехал».

И совсем уже не удивительно, что Зеля с присными утерлись и легко проглотили слова американского сенатора, открыто сообщившего, что киевский режим и население Украины — не более чем расходный материал для геополитических целей США, которым должны достаться золоченые ложечки отправляемых на убой.

«Я нахожусь рядом с президентом Зеленским. Я восхищаюсь тем, что сделали вы и ваша страна. Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось воевать с ними. <…> Украинцам не нужны американские войска. Им просто нужно оружие, чтобы освободить свою страну от ужасного вторжения. <…> У них есть запасы полезных ископаемых на триллион долларов, которые могли бы принести пользу нашей экономике. <…> Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине. Мы можем победить. Они нуждаются в нашей помощи…».

В общем, западные хозяева отвели Украине роль даже не дойной коровы, а свиньи на убой, с планами, какие её части пойдут на барбекю, а какие на гамбургеры.

Кстати, скупившие украинские черноземы американские компании открытым текстом запретили местным властям хоронить утилизированных «захисныков» на землях сельхоз назначения: у хозяев на них другие планы — на Украине должны сдохнуть все. А ликвидационную комиссию во главе с Зеленским и Ермаком пустят на удобрения последними – как обслугу при нацистском крематории.