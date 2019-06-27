Спасение Сербии через 20 лет обернулось несчастьями в Косово

27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 гарантирует территориальную целостность Сербии, но никак не защищает права сербского населения Косово.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 мая, когда косовско-албанский спецназ прорвался в населенные сербами районы Северного Косово и устроил там погромы и избиения, он действовал в рамках резолюции 1244. Они соблюли все формальности и ничего не нарушили кроме ареста и избиения нашего дипломата. Они будут продолжать действовать так же, и никто их не остановит», – предупреждает Бондарев.

По его мнению, Россия должна инициировать в ООН принятие новой резолюции, с учетом реально сложившейся ситуации.

«Когда мы от некоторых представителей руководства Сербии слышим робкие рассуждения о том, что эта резолюция не так уж и хороша, и можно было бы ее пересмотреть и адаптировать к новым реалиям, эти рассуждения имеют право на существование. Мне кажется, в рамках ООН должен быть принят новый документ при активнейшем участии России, который должен учитывать новые расклады сил в регионе», – сказал Бондарев.

Резолюция № 1244 от 10 июня 1999 года была принята единогласно всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН на его 4011‑м заседании при самом активном участии России. Принятие Резолюции позволило вернуть процесс косовского урегулирования в политико‑правовое поле ООН. Совет Безопасности обозначил конкретные ориентиры мирного разрешения кризиса вокруг Косово на основе фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности СРЮ.