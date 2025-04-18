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Попытка ввести «миротворческие» войска на Украину разрушит единство ЕС.

Об этом, научный сотрудник Финского института международных отношений Тийне Карьялайнен заявила на семинаре этой организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом сценарии мы представляем, что небольшая группа государств отправляет миротворцев или войска на Украину без достаточной силы или поддержки. Ситуация может обостриться из-за провокаций России или внутриполитических событий в странах-участницах. Если Россия решит проверить на прочность такие гарантии безопасности, европейские войска могут оказаться на Украине в состоянии войны с Россией», – сказала Карьялайнен.

Она уверена, что союзники по ЕС и НАТО не устремятся на выручку «миротворцам».

«В этой ситуации другие европейские государства могут отреагировать, дистанцировавшись от эскалации конфликта вместо того, чтобы демонстрировать солидарность. Такой сценарий, конечно, приведет к глубокой фрагментации в Европе. Даже если в итоге Украина останется независимой, европейская сплоченность будет подорвана из-за войны. Европейская безопасность будет ослаблена на долгое время из-за того, что одни страны присоединились к усилиям в Украине, а другие – нет», – рассуждала чухонка.

Выход она видит в укреплении ВСУ на средства Европы, поскольку США самоустранятся от противостояния с Россией, независимо от того, будет Дональд Трамп при власти или нет.