«Спасение Украины» разрушит Европу – финский учёный

Елена Острякова.  
18.04.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытка ввести «миротворческие» войска на Украину разрушит единство ЕС.

Об этом, научный сотрудник Финского института международных отношений Тийне Карьялайнен заявила на семинаре этой организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка ввести «миротворческие» войска на Украину разрушит единство ЕС. Об этом, научный сотрудник Финского...

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«В этом сценарии мы представляем, что небольшая группа государств отправляет миротворцев или войска на Украину без достаточной силы или поддержки. Ситуация может обостриться из-за провокаций России или внутриполитических событий в странах-участницах. Если Россия решит проверить на прочность такие гарантии безопасности, европейские войска могут оказаться на Украине в состоянии войны с Россией», – сказала Карьялайнен.

Она уверена, что союзники по ЕС и НАТО не устремятся на выручку «миротворцам».

«В этой ситуации другие европейские государства могут отреагировать, дистанцировавшись от эскалации конфликта вместо того, чтобы демонстрировать солидарность. Такой сценарий, конечно, приведет к глубокой фрагментации в Европе.

Даже если в итоге Украина останется независимой, европейская сплоченность будет подорвана из-за войны. Европейская безопасность будет ослаблена на долгое время из-за того, что одни страны присоединились к усилиям в Украине, а другие – нет», – рассуждала чухонка.

Выход она видит в укреплении ВСУ на средства Европы, поскольку США самоустранятся от противостояния с Россией, независимо от того, будет Дональд Трамп при власти или нет.

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