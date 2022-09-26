Спасения не будет. США призвали ЕС не надеяться на сланцевые газ и нефть

Ни для кого не секрет, что одними из главных бенефициаров кампании по выдавливанию России с европейского рынка голубого топлива являются американские добытчики и экспортеры сланцевого газа. Именно их интересы лоббировали, как прежняя, так и нынешняя администрации Белого дома, несмотря на громогласное продвижение последней «зеленой повестки».

Стремительный рост добычи сланца за последние десять лет сделал США крупнейшим производителем сланцевой нефти в мире, при этом добыча до ковидной пандемии достигла 13 млн баррелей в сутки – более 10% всех мировых поставок. И рост производства в годы бума соответствовал общему увеличению мирового спроса, помогая сдерживать цены на нефть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Однако ковид внес свои коррективы, серьезно подкосив объемы добычи. По состоянию на минувшую неделю американская добыча восстановилась всего лишь до 12,1 млн баррелей в сутки. Иначе говоря, в месячном выражении дефицит составляет 30 миллионов баррелей по сравнению с допандемийными временами.

Опасения относительно медленного роста предложения сланцевой нефти возникают на фоне озабоченности торговцев способностью производителей обычной нефти увеличить предложение. Две недели назад ОПЕК объявил о плане по сокращению добычи. Общее количество действующих буровых установок снижается, а производительность на скважину резко упала. Наращивают бурение лишь отдельные крупнейшие компании, такие, как Chevron и ExxonMobil, а также некоторые более мелкие частные компании.

Все вышесказанное – плохие новости для Европы. Когда последняя по времени атака на позиции российских газовиков и нефтяников в ЕС только разворачивалась, европейцев «забыли» предупредить о том, чем для них чревато замораживание на неопределенный срок Северного потока-2 или введение нефтяного эмбарго. Тем не менее, что случилось, то случилось. И вот, энергетический кризис уже настойчиво стучится в двери европейского дома. В ответ заокеанские союзники ободряюще похлопывают по плечу, мол, «своих» в беде не бросим.

Американский СПГ для Европы есть, и даже готов к отправке, правда, как в старом анекдоте: есть одно «но». Штатовские производители сланцевых нефти и газа на минувшей неделе предупредили потребителей из Старого Света, что

до конца этого года не смогут увеличить добычу в объеме, достаточном, чтобы мерзнущим европейцам пережить зиму и справиться с энергетическим кризисом.

Это заявление прозвучало на фоне опасений, что падение российского экспорта приведет к повышению цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

Как пишет Financial Times, несмотря на то, что в последнее время цены на нефть снизились, ситуация на рынке все еще остается нестабильной и может измениться к декабрю, когда вступит в силу продавленное брюссельскими чинушами и американскими лоббистами общеевропейское эмбарго на закупку российской нефти. Иными словами, бумеранг прилетит обратно к тем, кто его выпустил, аккурат к началу календарной зимы.

Что интересно, американцы смотрят на европейские зимние перспективы куда пессимистичнее самих европолитиков. Так, в то время когда Шольц уверяет, что ФРГ справится и без русского «черного золота», министр финансов США Джанет Йеллен предупреждает, что эмбарго «может вызвать скачок цен на нефть». А резкий рост цены посреди зимы – совсем не то, чего ждет европейская промышленность от своих национальных правительств.

По словам американских экспертов рынка СПГ, объемы поставок в настоящее время близки к максимумам, в то время как добыча нефти в Штатах в этом году будет на 1 млн баррелей в сутки ниже правительственного прогноза. Отвечая на вопрос о перспективах значительного увеличения производства сланцевой промышленности США, исполнительный директор американской компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил следующее:

«Нет, я не думаю, что это произойдет. Мы не добавляем (буровые – Авт.) установки, и я не вижу, чтобы кто-то другой добавлял установки. США не могут накачать гораздо больше. Нынешний объем производства является таким, какой есть. Спасения не будет: ни со стороны нефти, ни со стороны газа», – цитирует Bloomberg главу группы частных инвесторов Quantum Energy Partners Уила Ван Лоха.

Оффтоп: фамилию последнего в русском звучании можно было бы обыграть, как занятній каламбур, если бы не то грустное обстоятельство, что реальными лохами в этой ситуации окажутся европейские потребители, выстрелившие себе в ногу под ушедшие дымом в небо гарантии США.

По словам еще одного эксперта рынка – исполнительного директора группы прямых инвестиций Kimmeridge Energy Бена Делла, инвесторы сланцевой промышленности на Уолл-стрит «не дадут благословения» на большое увеличение добычи, предпочитая модели с низкой добычей и высокой прибылью. А глава частной добывающей компании Greenlake Energy Ventures сделал контрольный выстрел в голову европейских надежд, заявив, что «небольшое увеличение поставок нефти и газа из Соединенных Штатов в ближайшие месяцы не изменит ситуацию в мировом масштабе».

Как говорится, что и требовалось доказать. Интересно, что на это ответит ̶И̶л̶о̶н̶ ̶М̶а̶с̶к̶ верующие прихода Церкви Свидетелей американского сланцевого газа?