Спасет ли Бундесвер Украину?

27.08.2018, Москва, Елена Острякова

США спровоцируют наступление украинских войск на Донбассе и в Крыму, чтобы втянуть в войну европейские государства, в частности, Германию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Спровоцируют якобы наступление украинских вооруженных сил на Донбасс. Могут и на северный Крым. Попытаются втянуть Россию. А потом призвать немецкую армию на помощь гибнущей украинской армии», – сказал Жириновский.

Ему возразил израильский военный эксперт Яков Кедми, который сослался на последний отчет о состоянии Бундесвера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бундесвер не дойдет до Украины. Не на чем. А то, что дойдет, будет неспособным. Плавать не на чем, ехать не на чем, стрелять не из чего», – сказал Кедми.