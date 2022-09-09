«Спасет лишь контрнаступление»: Пожарная команда ЦВО идет на помощь Изюму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские формирования уже фотографируются на входе в город Купянск, который еще несколько дней назад находился в достаточно глубоком тылу российской армии.

Соответствующие снимки появились в пабликах ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Впрочем, поддерживающие СВО телеграм-каналы призывают не паниковать по этому поводу.

«Коллеги, фотография на фоне стелы на въезде в Купянск — это информационно-психологическая операция. ВС РФ сейчас дорогу Р-07 не контролируют. Мобильная группа может спокойно приехать, сфотографироваться и уехать. Но вот бочонок краски с собой почему-то брать не стали, чтобы стелу перекрасить (как это происходит на других участках). Видать, не такое уж безопасное занятие», – пишет «Рыбарь».

Отметим, что стратегически важное село Шевченково, примыкающее к Купянску, перешло под контроль киевского режима.

Здесь уже поднимают украинские флаги перекрашивают указатели в желто-синие цвета.

Успокаивают относительно ситуации в Купянске в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны»:

«Операция «Деморализация»: Разведгруппа ВСУ подъехала к Купянску и сфотографировалась у стелы, чтобы испугать население. Это разъезд на Концедаловку со стороны Сеньково, сообщают нам местные жители. С этой стороны нет сплошной линии обороны».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что военный кризис под Изюмом уже невозможно купировать обороной.

«Командование ВСУ почуяло успех и теперь азартно бросает в прорыв всё новые и новые части, снимая их откуда только можно, справедливо полагая, что сейчас нужно взять максимум а потом уже возвращать ударные бригады на восстановление и доукомплектование и переходить к глухой обороне все с помощью тех же бесконечных людский ресурсов ТСО и свежемобилизованных Преграда, разделявшая наступающие группы в виде Балаклеи “стёсана”, и теперь противник может подтягивать в район артиллерию и танки, что позволит ему усилить наступающие части. Против ВСУ работает то, что свежих резервов уже не осталось и теперь наступать можно лишь постоянно перегруппировывая уже воюющие боевые группы. Усталость и потери в людях и техники начинают сказываться.

Но в любом случае, масштаб развернувшегося сражения – самого большого и ожесточенного со времени начала войны, таков, что восстановить фронт можно только с помощью уже нашего контрнаступления, что потребует использования наших резервов, собранных для следующего этапа компании. И это неизбежно ставит вопрос о необходимости формирования как минимум ещё одного армейского корпуса. Сохраняющееся превосходство ВСУ в людях всё ещё слишком существенное и оно компенсирует наше техническое превосходство», – пишет Шурыгин.

Встревожен также один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь «Стрелков» Гиркин.

«В случае, если в ближайшее время (сутки-двое) российские войска не смогут перейти сначала в контратаки, а далее в контрнаступление и не восстановят связь «по суше» между Купянском и Изюмом – нашим войскам в данном районе придётся сильно «туго» с перспективой впоследствии вынужденно оставить данный район, включая сам город Изюм. Вопрос о времени контрудара стоит очень остро: если противник сумеет закрепиться на достигнутых позициях, подтянуть артиллерию и ПВО, – то отбросить его обратно нашим частям будет чрезвычайно затруднительно, если вообще (с учетом крайне низкой укомплектованности личным составом, особенно – пехоты) возможно», – считает Гиркин

В то же время ВС РФ перебрасывают серьезные подкрепления, чтобы ликвидировать последствия прорыва ВСУ на глубину в несколько десятков километров.

«С обеих сторон сейчас к фронту тянут дополнительные силы и вопросы организации логистики имеют большое значение. Скорость ввода резервов в дело определит дальнейшие успехи сторон. ВСУ разумеется будут стремиться к взятию Купянска и отрезанию Изюма, дополняя это ударами с изюмского и славянского направлений. ВС РФ будут стремиться к обеспечению обороны Купянска и устойчивой коммуникации с Изюмом, при возможности стремясь перейти к оттеснению противника на запад», – считает военный обозреватель Борис Рожин.

В сети публикуют ролики с российской техникой, идущей на Харьковское направление.

Также появились кадры переброски резервов вертолетами.

«Массовая переброска воздушным способом подкрепления под Купянск и Изюм. «Коровы» приземляются практически у ЛБС. Подготовлено несколько точек приземления. Вертолеты Ми-26 доставляют бронетехнику и личный состав. Бойцы направляются в бой, чтобы отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов», – передает с места военкор Евгений Поддубный.

«Переброска техники группировки «Отважные» на Харьковское направление. Ну и традиционная техника с нейтральной Z тоже присутствует. Кадры глаз радуют. И мы знаем, что уж кто-кто, а «Отважные» со своей задачей справятся. Но возникает справедливый вопрос: почему войска Центрального военного округа превратились в «пожарную команду», которую бросают на самые важные участки? Когда из всех группировок одна показывает большую эффективность, и поэтому ей затыкают дыры — это ненормально», – указывает «Рыбарь».